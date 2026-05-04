Ανταλλαγή συντρόφων μέρα μεσημέρι: Το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο έχει καταληφθεί από swingers

To μεγαλύτερo θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο, που βρίσκεται σε ένα χωριό της νότιας Γαλλίας, έχει καταληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες, από swingers, οι οποίοι κάνουν σεξ στην παραλία μέρα μεσημέρι, προκαλώντας οργή στους κατοίκους και τους «θαμώνες».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που απολαμβάνουν μπάνιο και ηλιοθεραπεία χωρίς καθόλου ρούχα επισκέπτονται το Cap d’Agde, ωστόσο το χωριό στη νότια Γαλλία έχει πλέον κατακλυστεί από τουρίστες που ανταλλάσσουν ερωτικούς συντρόφους.

Αυτές οι «παρέες» έχουν χαρακτηριστεί ως «επισκέπτες lifestyle» από τους ντόπιους, όπως αναφέρει το ladbible.com και, προφανώς δεν είναι και πολύ ευπρόσδεκτοι, αφού δεν έχουν σεβαστεί ακριβώς τους κανόνες που έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια στο συγκεκριμένο μέρος.

Το Cap d’Agde διαφημίζεται ως ένα «περιφραγμένο, αυτόνομο χωριό όπου όποιος απολαμβάνει να περπατάει γυμνός μπορεί να απολαύσει απελευθερωτικές διακοπές». Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες και «άρρητες» οδηγίες που οι επισκέπτες πρέπει να σέβονται.

Στους επισκέπτες συνιστάται να «αποφεύγουν τη χρήση του ως θέρετρο υφασμάτων» και αντ' αυτού ενθαρρύνονται να γδύνονται. Η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είναι επίσης απαγορευμένη, ενώ η «άσεμνη ή χυδαία συμπεριφορά» είναι επίσης εκτός των κανόνων στο Cap d’Agde, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του θέρετρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γυμνιστές έχουν πλέον μειωθεί δραστικά σε αριθμό από τους swingers που φέρονται να επιδίδονται σε δημόσιες σεξουαλικές συνευρέσεις στο γραφικό σημείο.

«Η πελατεία έχει αλλάξει μαζικά»

Μια Βρετανίδα που ζούσε προηγουμένως στο Cap d’Agde είπε πώς αυτή και ο σύζυγός της επισκέπτονται πλέον το μέρος μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η «πελατεία έχει αλλάξει μαζικά».

Μιλώντας με το ψευδώνυμο Barbara, εξήγησε ότι το χωριό γυμνιστών είναι αγνώριστο σε σύγκριση με όταν το επισκέφτηκε για πρώτη φορά πριν από τρεις δεκαετίες, χάρη στους «διεθνείς swingers» που φτάνουν μαζικά.

«Έχει κάνει το μέρος πολύ πιο αποκλειστικό, δημιουργώντας έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ του αρχικού πλήθους γυμνιστών και της νέας γενιάς επισκεπτών lifestyle», εξήγησε. Εκτιμά ότι περίπου το 40% της πελατείας στο Cap d’Agde αποτελείται πλέον από swingers.

Εξήγησε ότι μετά τις φήμες για δημόσιες σεξουαλικές συνευρέσεις στην παραλία - η οποία περιπολείται «όλη μέρα» από ασφάλεια, ναυαγοσώστες και αστυνομία - την αποφεύγει, καθώς «δεν είναι η προτίμησή της».

Ωστόσο, είπε ότι δεν «βλέπει καμία ένταση» μεταξύ των γυμνιστών και των swingers που επισκέπτονται το Cap d’Agde, λέγοντας ότι «ζουν αρμονικά».