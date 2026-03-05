Το Κτήμα Αβαντίς εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο Oenothèque της ΑΜΒΥΞ

Η ΑΜΒΥΞ ανακοινώνει με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό την έναρξη συνεργασίας με το Κτήμα Αβαντίς, το οποίο από την 1η Απριλίου εντάσσεται δυναμικά στο χαρτοφυλάκιο του τμήματος Oenothèque.

Η συνεργασία αφορά την αποκλειστική διανομή, εμπορία και marketing του Κτήματος Αβαντίς στην Ελληνική αγορά και σηματοδοτεί μια προσθήκη υψηλού κύρους στο τμήμα Oenothèque, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως σημείο αναφοράς στον ποιοτικό οίνο.

Το Κτήμα Αβαντίς με την σημερινή του μορφή είναι ένα δημιούργημα του Απόστολου Μούντριχα σαν αποτέλεσμα της αμπελουργικής κληρονομιάς του πατέρα του και του παππού του. Στην πορεία του, σημαντική αρωγός στάθηκε η Λένγκα Γρηγοριάδου που ενίσχυσε την εικόνα και το αποτύπωμα του Κτήματος στην Ελληνική αγορά.

Σήμερα, το Κτήμα Άβαντις συγκαταλέγεται στα πλέον πολυβραβευμένα ελληνικά οινοποιεία, έχοντας αποσπάσει περισσότερα από 450 διεθνή βραβεία και διακρίσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή του στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα.

Οι ετικέτες του Κτήματος Αβαντίς ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα, τη δομή και την καθαρότητά τους, αναδεικνύοντας τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς ποικιλίες με συνέπεια. Η φιλοσοφία του Kτήματος αντικατοπτρίζει αξίες που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη στρατηγική της ΑΜΒΥΞ: ποιότητα, εξέλιξη και μακροπρόθεσμο όραμα.

Η ένταξη του Κτήματος Αβαντίς στο portfolio Oenothèque της ΑΜΒΥΞ σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία ενδυνάμωσης ενός επιλεγμένου χαρτοφυλακίου παραγωγών που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του ελληνικού κρασιού.

Ο Στάθης Σάλτας, Head of Oenothèque Division της ΑΜΒΥΞ, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Κτήμα Αβαντίς – με τον Απόστολο και την Λένγκα - αποτελεί ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για εμάς. Πρόκειται για ένα Κτήμα με προσανατολισμό στην ποιότητα, βαθιά γνώση και αυθεντικότητα. Η προσθήκη αυτή ενισχύει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό μας και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε την παρουσία ενός σπουδαίου Ελληνικού Κτήματος στην αγορά, με συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική.»