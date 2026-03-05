Η αναστάτωση στην Κύπρο και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που δείχνει κάθε μέρα να κλιμακώνεται και περισσότερο έχει δημιουργήσει, όπως είναι λογικό, μία ευρύτερη ανησυχία και στην Ελλάδα. Ειδικά από τη στιγμή που οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν δώσει το στίγμα τους στα ανοιχτά της Κύπρου.

Έτσι, έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορα ρεπορτάζ σε sites και κανάλια για το πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Ελλάδα, ποια είναι τα kits σε περίπτωση πυρηνικού ολοκαυτώματος κτλ. Στο Reader, για παράδειγμα διαβάσατε ένα θέμα για το ποιες είναι οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σύμφωνα με το ChatGPT.

Το ζήτημα φυσικά είναι κατά πόσο όλα αυτά έχουν νόημα να τα συζητάμε. Κατά πόσο δηλαδή, ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη γεωπολιτική συνθηκή, η Ελλάδα θα βρεθεί σε άμεση πολεμική σύρραξη.

Οι καταλληλότεροι να το απαντήσουν αυτό είναι φυσικά οι ειδικοί. Επειδή όμως, κανείς ειδικός που σέβεται τον εαυτό του δεν θα μας έδινε έναν αριθμό προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι ανησυχίες μας, εμείς καταφύγαμε στο ChatGPT για ακόμα μία φορά. Όχι τόσο για την εγκυρότητά του, όσο για την ικανότητά του να δει τα πράγματα πιο ψύχραιμα.

Η πιθανότητα συμμετοχής στον πόλεμο σύμφωνα με το ChatGPT

Το input που δώσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να αναλύσει τα δεδομένα των ειδησεογραφικών δικτύων μέχρι σήμερα στις 10 το πρωί και μετά να κάνει ένα projection φτίαχνοντας μίας πρόβλεψη για το κατά πόσο πιθανό είναι να μπει πράγματι η Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία ή με κάποιον άλλο γείτονα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ChatGPT υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 5% ως 10% να μπει η Ελλάδα σε άμεση πολεμική σύγκρουση. Το οποίο είναι σχετικά χαμηλό αλλά ομολογουμένως τεράστιο σε σχέση με μία πιθανή ερώτηση που θα κάναμε τέτοια μέρα πέρσι.

Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά την πιθανότητα σοβαρής στρατιωτικής κρίσης ή θερμού επεισοδίου (χωρίς δηλαδή την εκδήλωση πλήρους πολέμου). Εκεί το ποσοστό φτάνει το 20% ως και 30%.

Πιθανότητα να εμπλακεί η Ελλάδα σε άμεσο πόλεμο μέσα στο 2026

≈ 5% – 10%

Πιθανότητα για σοβαρή στρατιωτική κρίση χωρίς πλήρη πόλεμο

≈ 20% – 30%

Το πιο πιθανό συνεχίζει να είναι μία κρίση με την Τουρκία, παρά μία εμπλοκή σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Συνεχίζει να είναι καθησυχαστικό, σύμφωνα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη, το γεγονός ότι οι δύο χώρες είναι στο ΝΑΤΟ, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει κάποιον άμεσο λόγο να ξεκινήσει αυτή μία πολεμική σύρραξη.