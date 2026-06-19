Λαμπερή έναρξη για την επετειακή Spetses Classic Yacht Regatta 2026 με το Moët & Chandon Welcome Party

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, διοργανωτής του κορυφαίου θεσμού κλασικής ιστιοπλοΐας της χώρας, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σπετσών και με τη διαχρονική υποστήριξη του Poseidonion Grand Hotel, υποδέχθηκαν εκλεκτούς προσκεκλημένους στο καθιερωμένο Welcome Crystal Party powered by Moët & Chandon, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη ενός ξεχωριστού επετειακού τριημέρου.

Πληρώματα, εκπρόσωποι χορηγών, προσωπικότητες από τον χώρο της ιστιοπλοΐας, δημοσιογράφοι, content creators και φίλοι της Regatta απήλαυσαν την εμβληματική σαμπάνια Moët & Chandon, η οποία συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πλευρό της διοργάνωσης. Πιστή στη φιλοσοφία της να γιορτάζει κάθε σημαντική στιγμή της ζωής και συνώνυμη εδώ και περισσότερα από 280 χρόνια με το celebration, η Moët & Chandon συμμετέχει στον εορτασμό της 15ης επετείου της Spetses Classic Yacht Regatta, αναδεικνύοντας τη χαρά του να μοιράζεσαι στιγμές που έχουν πραγματική αξία.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισαν η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Spetses Classic Yacht Regatta, Λίζα Σταθάτου, εκπρόσωποι του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην εναρκτήρια εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης.

Σε εορταστικό κλίμα, οι παρευρισκόμενοι έζησαν μοναδικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, με επίκεντρο το εντυπωσιακό Moët & Chandon Bar. Ιδιαίτερη νότα στη βραδιά έδωσαν οι γλυκές δημιουργίες του διακεκριμένου pastry chef Στέλιου Παρλιάρου, εμπλουτίζοντας την εμπειρία με εκλεπτυσμένες γεύσεις. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το σβήσιμο της επετειακής τούρτας από την Οργανωτική Επιτροπή και αγωνιζόμενους στον αγώνα για τα 15 χρόνια της διοργάνωσης, συμβολίζοντας τη διαδρομή ενός θεσμού που έχει συνδέσει το όνομά του με την ελληνική ναυτική παράδοση και τη φιλοξενία των Σπετσών.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό drone light show by Moët & Chandon που φώτισε τον ουρανό των Σπετσών, καθώς και με live μουσικό πρόγραμμα που κράτησε αμείωτο το κέφι των καλεσμένων, δίνοντας τον τόνο για τις αγωνιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις που ακολουθούν στο πλαίσιο της επετειακής Spetses Classic Yacht Regatta.

Από τις παρουσίες που κέντρισαν το ενδιαφέρον ξεχώρισε η Βίκυ Καγιά, Ambassador της Moët & Chandon, ενισχύοντας έναν θεσμό με διεθνή ακτινοβολία και αναλλοίωτο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.