Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε επίσημα το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η εξέλιξη αυτή στενεύει δραματικά τα χρονικά περιθώρια για τις διπλωματικές ομάδες που επιχειρούν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία εντός του καθορισμένου ορίζοντα των 60 ημερών.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του CNN, οι Ιρανοί αξιωματούχοι θέτουν πλέον ως απαράβατο όρο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων τη λήψη εγγυήσεων για τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Παρά την προϋπάρχουσα συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που προέβλεπε παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται αμείωτες.

«Ο κύριος παράγοντας που χαλάει κάθε ευρύτερη συμφωνία με το Ιράν παραμένει ο Λίβανος», έγραψε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν των στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «το κεντρικό ερώτημα είναι πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επιβολή μιας εκεχειρίας που και οι δύο πλευρές ερμηνεύουν διαφορετικά».

Τα κρίσιμα δεδομένα της κρίσης

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων στον νότιο Λίβανο, με επίκεντρο των επιθέσεων κατοικημένες περιοχές στην επαρχία Ναμπατιέχ.

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Το κύμα αυτό ακολούθησε τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν το άρμα μάχης τους επλήγη από εκρηκτικό μηχανισμό της Χεζμπολάχ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι η στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς αξιωματούχους που ασκούν κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, μπορεί να μην επιτίθεμαι στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Εμπρηστική ρητορική από την ισραηλινή ακροδεξιά: Μετά τις απώλειες των στρατιωτών, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης».

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν εκτεταμένα εδάφη στον νότιο Λίβανο, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει, ενώ στελέχη της κυβέρνησής του παρομοιάζουν την εκστρατεία στον Λίβανο με εκείνη στη Γάζα.

Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ ακροβατεί. Οι πλοίαρχοι προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα προπολεμικά επίπεδα μπορεί να απαιτήσει εβδομάδες.

Αν και οι ΗΠΑ επιμένουν στην ελεύθερη επαναλειτουργία του περάσματος χωρίς την επιβολή διοδίων, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο έλεγχος των πλοίων στο στρατηγικό αυτό σημείο του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου θα ασκείται πλέον από μια νεοσύστατη ιρανική αρχή