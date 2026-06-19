Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε με ανανεωμένο καλοκαιρινό λουκ στα MAD VMA και ακόμα παραμιλάμε

Με ανανεωμένο καλοκαιρινό λουκ και νέο τραγούδι εμφανίστηκε η Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2026 που πραγματοποιήθηκαν προχτές Τετάρτη (17/6) στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do.

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Τις τελευταίες εβδομάδες η Έλενα Παπαρίζου έχει κάνει braids, τα οποία μοιράστηκε μέσα από σχετικά posts στη σελίδα της στο Instagram με την ίδια να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για το νέο της λουκ, το οποίο είχε εξηγήσει πως δεν ήταν σχεδιασμένο και προέκυψε αυθόρμητα επειδή εμπιστευόταν τις hair stylists που το ανέλαβαν.

Από την πρώτη στιγμή τα braids ενθουσίασαν τους φαν της στα social media με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά, ενώ το ίδιο έγινε και στα νέα βίντεο που ανέβασε η «Number One» Έλενα και αυτές τις ημέρες από τα MAD VMA 2026, τόσο από την εμφάνισή της στη σκηνή όσο και από τα παρασκήνια.

Στη σκηνή των MAD VMA 2026 η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε το νέο της χορευτικό τραγούδι «Αλήθεια Τώρα;», πλαισιωμένη από χορεύτριες και χορευτές, ξεσηκώνοντας τους θεατές τόσο στο Tae Kwon Do όσο και στα social media.

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Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες του Instagram που χρησιμοποίησαν τον τίτλο του νέου τραγουδιού για να δείξουν το πόσο τους αρέσει το νέο λουκ της Έλενας Παπαρίζου, ενώ αρκετοί της έγραψαν πως τους θυμίζει την Έλενα των Antique στα πολύ πρώτα βήματα της καριέρας της.

«Η Παπαρίζου είναι έτοιμη για την επόμενη Eurovision, αλήθεια τώρα», «Πιο κούκλα από ποτέ», «She's really back», «Η Ελενάρα μας στα καλύτερα της», «Πόσο comeback θεάρα», «Κουκλάρα, το δε μαλλί τέλειο», «Επέστρεψε η θεά» είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των κολακευτικών σχολίων στα social media για την αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου.