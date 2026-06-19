Η παραλία Ποτάμι στη Σάμο είναι η πιο επικίνδυνη στην Ελλάδα και έχει τον πιο απότομο βυθό

Έρευνα παρουσιάζει τις τέσσερις πιο επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας. Η επικινδυνότητα βασίζεται στα θαλάσσια ρεύματα που κρύβουν είτε αυτά είναι επιφανειακά είτε μέσα στο βυθό.

Η πρώτη είναι η παραλία Ποτάμι στη Σάμο, η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρά ρεύματα και ο βυθός βαθαίνει απότομα. Στη συγκεκριμένη παραλία χρειάζεται παρουσία ναυαγοσώστη , την οποία έχουν ζητήσει οι κάτοικοι αλλά δεν υπάρχει.

Διαβάστε ακόμα: Ο άνθρωπος που αμφισβητεί ανοιχτά όσα ξέραμε για την Ικαρία

Η παραλία Μύρτος στην Κεφαλλονιά είναι επίσης στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς έχει υποθαλάσσια ρεύματα και έντονο κυματισμό. Τα ατυχήματα εκεί είναι συχνά, ειδικά όταν υπάρχει έντονος άνεμος.

Παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά | Shutterstock

Διαβάστε ακόμα: «Κρυστάλλινα» τα νερά της Ελλάδας: 2η στην Ευρώπη σε ποιότητα κολύμβησης - Η χώρα που παίρνει την πρωτιά

Η παραλία Κομμός, που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει επίσης επιφανειακά ρεύματα και δεν υπάρχει σε κοντινό σημείο κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

Παραλια Κομμος στο Ηράκλειο | shutterstock

Στα βόρεια η παραλία που θεωρείται επικίνδυνη είναι η παραλία Βουρβουρού στη Χαλκιδική, όπου η θάλασσα είναι ρηχή, αλλά το πρόβλημα έγκειται στην έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Διαβάστε ακόμα: Η παραλία που έκλεψε την πρωτιά από μια ελληνική στη λίστα με τις καλύτερες του κόσμου

Παραλία Βουρβουρούς στη Χαλκιδική | shutterstock