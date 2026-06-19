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Η παραλία Ποτάμι στη Σάμο είναι η πιο επικίνδυνη στην Ελλάδα και έχει τον πιο απότομο βυθό

Έρευνα αποκαλύπτει τις πιο επικίνδυνες ελληνικές παραλίες για κολύμπι. Οι τέσσερις παραλίες της Ελλάδας με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας.

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Η παραλία Βουρβουρούς στην Χαλκιδική | Eurokinissi
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Έρευνα παρουσιάζει τις τέσσερις πιο επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας. Η επικινδυνότητα βασίζεται στα θαλάσσια ρεύματα που κρύβουν είτε αυτά είναι επιφανειακά είτε μέσα στο βυθό.

Η πρώτη είναι η παραλία Ποτάμι στη Σάμο, η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρά ρεύματα και ο βυθός βαθαίνει απότομα. Στη συγκεκριμένη παραλία χρειάζεται παρουσία ναυαγοσώστη , την οποία έχουν ζητήσει οι κάτοικοι αλλά δεν υπάρχει.

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Η παραλία Μύρτος στην Κεφαλλονιά είναι επίσης στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς έχει υποθαλάσσια ρεύματα και έντονο κυματισμό. Τα ατυχήματα εκεί είναι συχνά, ειδικά όταν υπάρχει έντονος άνεμος.

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Παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά | Shutterstock

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Η παραλία Κομμός, που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει επίσης επιφανειακά ρεύματα και δεν υπάρχει σε κοντινό σημείο κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

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Παραλια Κομμος στο Ηράκλειο | shutterstock

Στα βόρεια η παραλία που θεωρείται επικίνδυνη είναι η παραλία Βουρβουρού στη Χαλκιδική, όπου η θάλασσα είναι ρηχή, αλλά το πρόβλημα έγκειται στην έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

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Παραλία Βουρβουρούς στη Χαλκιδική | shutterstock

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