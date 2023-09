Mahmut Orhan και Michael Tsaousopoulos: Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στο Bolivar

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Σάββατο 16 Σεπτέμβρη ο δημοφιλής dj/producer Mahmut Orhan, παραγωγός αρκετών επιτυχιών που έχουν μονοπωλήσει τα παγκόσμια charts chars όπως "Feel" "Game Of Thrones" "6 Days" για ένα ένα μοναδικό dj set στο Bolivar Beach Bar. Μαζί του ιδιαίτερα αγαπημένος dj/radio producer Michael Tsaousopoulos

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks:

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Ώρα Έναρξης :21:00

Event Link : https://www.facebook.com/events/1600200820807272

Προπώληση Εισιτηρίων

https://www.more.com/music/bolivar/mahmutorhan/

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Μαρία Κόντη

Mob : 6947167524

E-mail : pressofficebolivar@gmail.com