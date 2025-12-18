«Μαζί, για κάθε οικογένεια» - Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market!

Με στόχο να βρίσκονται ουσιαστικά δίπλα στις τοπικές κοινότητες, τα My market παρουσιάζουν το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο: «Μαζί, για κάθε οικογένεια». Ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε από την ανάγκη να στηριχθούν οι άνθρωποι και οι οικογένειες που δοκιμάζονται περισσότερο, ενισχύοντας αξίες όπως η φροντίδα, η προσβασιμότητα και η συνεργασία.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται η δράση «Γεύμα Προσφοράς», που υλοποιείται σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Emfasis, έναν οργανισμό που εργάζεται άμεσα στο πεδίο εξυπηρετώντας άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος είναι να φθάσει βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από την παράδοση πακέτων βασικής διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης. Η δράση ξεκίνησε από την Πάτρα και συνεχίστηκε στην Αθήνα, όπου συνολικά 630 πακέτα προσφέρθηκαν σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Παράλληλα, οι άνθρωποι της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία των πακέτων, αποδεικνύοντας ότι η #teammetro forgood είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνθημα, είναι μια εταιρική στάση και μια υπόσχεση αλληλεγγύης.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάσσεται και η δράση «Μαθαίνουμε Διατροφή», που εστιάζει στην εκπαίδευση γύρω από τη σωστή διατροφή και την υγεία. Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, με τους εργαζόμενους να μαθαίνουν πρακτικούς τρόπους βελτίωσης της καθημερινής τους διατροφής και να απολαμβάνουν υγιεινές δημιουργίες από τον σεφ Πέτρο Συρίγο.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, «Μαζί, για κάθε οικογένεια» αποτελεί μια υπόσχεση συνέπειας, προσφοράς και ανθρωπιάς από την εταιρεία και τους ανθρώπους της, προς τις κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες.

Γιατί όταν είμαστε μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Μαζί, για κάθε οικογένεια!

Το βίντεο από τη δράση Γεύμα Προσφοράς στην Πάτρα: youtube.com

Το βίντεο από τη δράση Μαθαίνουμε Διατροφή στην Αθήνα: youtube.com

Το βίντεο από τη δράση Γεύμα Προσφοράς στην Αθήνα: youtube.com