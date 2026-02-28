Μαρία Καρυστιανού: Γιατί δεν μίλησε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη - «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το «παρών» το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, ωστόσο δεν εκφώνησε ομιλία στην εξέδρα όπως θα περίμεναν πολλοί.

Μιλώντας το απόγευμα στο Kontra Channel εξήγησε ότι αισθάνθηκε ότι δεν ήθελαν.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα», ανέφερε η ίδια.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή του συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Είναι θεμιτός κάθε αγώνας, η σημερινή μέρα όμως ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς των Τεμπών.

Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

