Με πάνω από 40 δράσεις σε Costa Navarino & Πύλο το πρόγραμμα του Navarino Challenge 2023

Tο Navarino Challenge, που θα πραγματοποιηθεί για 11η χρονιά, στις 13-15 Οκτωβρίου 2023, στην Costa Navarino και την Πύλο, παρουσιάζει το πρόγραμμα των φετινών του δράσεων. Πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και στην Πύλο.

Επίσημο technical t-shirt Luanvi με έμπνευση από την ιστορία της Μεσσηνίας

Η κορυφαία εταιρεία ένδυσης Luanvi, που πρωταγωνιστεί στον χώρο των δρομικών events και όχι μόνο, με συμμετοχές σε μεγάλους Μαραθωνίους όπως αυτόν της Βαλένθια, ως Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού του Navarino Challenge, θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά το επίσημο technical t-shirt της διοργάνωσης που θα φέρει το σχέδιο της Σπείρας. Η Σπείρα που συνδυάζει το σχήμα ενός κύκλου και τη δυναμική κίνησή του, συμβολίζει τον χρόνο. Ως μέρος της ομαλής ατελείωτης γραμμής συμβολίζει επίσης την ανάπτυξη, τη συνέχεια, τον ρυθμό της αναπνοής και της ίδιας της ζωής και κοσμεί αρκετά από τα στοιχεία που μπορεί κανείς να συναντήσει κατά την επίσκεψή του στο Ανάκτορο του Νέστορος, που βρίσκεται στην περιοχή της Πυλίας. Μαζί με την εμφάνιση, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από τη διοργάνωση τσαντάκι, τεχνικό t-shirt Luanvi, προϊόν Messinian Spa και πλούσια δώρα από τους χορηγούς.

Η διοργάνωση τιμά τον κορυφαίο άλτη του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή

Ο καλύτερος Έλληνας άλτης του επί κοντώ, 4ος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο το 2021, με τρία ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο μοναδικός Έλληνας του στίβου με παγκόσμια ρεκόρ σε 2 ηλικιακές κατηγορίες, παίδων και εφήβων, Εμμανουήλ Καραλής, θα δώσει το «παρών» στη φετινή διοργάνωση του Navarino Challenge. Ο σπουδαίος αθλητής και ambassador της SIXT, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Navarino Challenge και θα τιμηθεί από τη διοργάνωση για τη συνολική του συνεισφορά στον αθλητισμό.

Ο Αθλητισμός Ενώνει! Δες εδώ το σχετικό βίντεο της διοργάνωσης.

Με κεντρικό μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για όλους όπως: football clinics powered by Hellmann’s με τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Καραγκούνη (για εγγραφές πατήστε εδώ), μαθήματα μπάσκετ powered by Knorr με την Ολυμπιονίκη Εβίνα Μάλτση και τον θρύλο της EuroLeague Joe Arlauckas, taekwondo powered by The Vegetarian Butcher με τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο, beachathlon powered by That Gorilla Brand με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη, pickleball induction & game play και King of the Court beach volley tournaments powered by Bacardi με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, 4on4 τουρνουά μπάσκετ powered by Trace ‘n Chase, αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Trace ‘n Chase με την πρωταθλήτρια Γεωργία Καλτσή και τον Παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά, Knock out Challenge powered by Trace ‘n Chase, αγώνας επίδειξης τένις powered by Miele από τον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη, Masterclasses από τον Miele Chef Ambassador Πάνο Ιωάννιδη, Sweet treats και Pasta day από τον Miele Chef Αλέξανδρο Συνγκιρίδη, Men’s & Women’s Round Robbin Tournaments με UTS format powered by Miele, αναρρίχηση powered by That Gorilla Brand, μαθήματα γκολφ powered by Miele, ποδηλατάδα με ηλεκτρικό ποδήλατο στα φλαμίνγκο powered by Europa, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by Europa, tennis induction powered by Miele (ηλικίες 6 έως 9 ετών και 10 έως 13), high intensity training για μικρούς και μεγάλους, crossfit, baby swimming έως 3 ετών powered by Βλάχα, μαθήματα sunset beach pilates powered by Europa, spinning challenge για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος, τουρνουά padel powered by Miele, sunset beach yoga powered by Messinian Spa, water sports (kitesurfing, windsurfing, windsurfing foiling, wing foiling, SUP, tandem SUP, καγιάκ στη Σφακτηρία, wakeboard, waterski, wakesurf), aqua aerobic, καθαρισμός της παραλίας της Γιάλοβας powered by MOTODYNAMICS Cleaning Team σε συνεργασία με το Moraitis Watersports.

Δες εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Εφαρμογή Αρχών Βιωσιμότητας στην πράξη με τη Phee

Η διοργάνωση εφαρμόζει και φέτος βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το Navarino Challenge συνεργάζεται για ακόμα μία χρονιά με τη PHEE, μια νεοφυή εταιρεία που έχει αναπτύξει, μια καινοτόμο τεχνολογία, για την επαναχρησιμοποίηση γκάμας φυτικών αποβλήτων, για την κατασκευή βιοσύνθετων πάνελ, με εμπορικές εφαρμογές στην αρχιτεκτονική, την επιπλοποιία αλλά και σε χρηστικά αντικείμενα. Φέτος καινοτομεί εκ νέου, καθώς θα είναι η πρώτη διοργάνωση παγκοσμίως που θα δώσει στους συμμετέχοντες μετάλλιο φτιαγμένο από επαναχρησιμοποιημένα φύλλα Ποσειδωνίας, ενώ τα βραβεία που θα δοθούν στις τιμητικές βραβεύσεις θα κατασκευαστούν, από το νέο υλικό της PHEE, που βασίζεται σε απόβλητα καφέ espresso. Η PHEE συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Navarino Challenge 2023 μέσα από την υποκατάσταση συμβατικών παρθένων πλαστικών ευαισθητοποιώντας παράλληλα τους συμμετέχοντες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Δράσεις στην Πύλο

Το πρόγραμμα δράσεων στην Πύλο, περιλαμβάνει, διαγνωστικές εξετάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας powered by Novo Nordisk, πλησίον του Εστιατορίου Ποσειδωνία, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις 16:00 μ.μ. με 17:30 μ.μ., 2χλμ. περπάτημα powered by Novo Nordisk στην Πύλο από την Οικεία του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα έως το Νιόκαστρο την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις 17:45 μ.μ. με 19:30 μ.μ. και ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων powered by Novo Nordisk στο Karalis City Hotel & Spa, στην Πύλο το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. με 12:00 μ.μ.

Παράλληλα, η οργάνωση Free Movement Skateboarding η οποία αποτελεί αναγνωρισμένη ΑΜΚΕ, μέσω του αθλήματος του skateboard συνεχίζει να υποστηρίζει και να προάγει την ευημερία, την ενδυνάμωση και την κοινωνική συνοχή των νέων. Σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις της Πύλου, θα διοργανώσουν μια δράση skateboarding powered by Poseidonia Restaurant & Karalis Hotels με την υποστήριξη των Gazzetta & Gazzetta Women, στην προβλήτα του λιμανιού της Πύλου, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει τόσο το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. με 13:30 μ.μ. και στις 17:00 μ.μ. με 20:00 μ.μ., όσο και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 12:30μ.μ. με 14:30 μ.μ., ενώ τα παιδιά θα μάθουν το σπουδαίο μάθημα του «να σηκώνεσαι όταν πέφτεις».

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Τρέξε για πρώτη φορά στον Μαραθώνιο, Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand, με τη συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνου Καρνάζη, στον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand, στα 10χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ή τα 5χλμ. powered by Miele. Για τους μικρούς φίλους, θα γίνει μία διαδρομή τρεξίματος 1χλμ., για νέους 10-14 ετών powered by Europa και μία διαδρομή τρεξίματος 1χλμ. για παιδιά έως 9 ετών powered by Βίκος. Δήλωσε τώρα συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τρέχουμε για καλό σκοπό

Όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Μαραθωνίου καθώς και το 50% των εσόδων από όλες τις υπόλοιπες διαδρομές τρεξίματος θα δοθούν, μέσω της πρωτοβουλίας “That Gorilla Brand’s Adventures For A Cause” του Grand Sponsor That Gorilla Brand, του μεγαλύτερου lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει πρωινό και ζήσε τη μοναδική αθλητική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο γεμάτο ενέργεια W Costa Navarino και στο πολυτελές The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Δες εδώ τις προσφορές των Discount Partners που ισχύουν για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Navarino Challenge.

Grand Sponsor της διοργάνωσης είναι το That Gorilla Brand.

Official Sponsors είναι οι Miele, Europa.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk.

Official Supporters είναι οι Knorr, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Logistics Partner είναι η DHL.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης είναι τα Kois Optics.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Sustainability Partner είναι η The Sports Footprint.

Educational Partner είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Partners του Navarino Challenge είναι οι Βλάχα, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Phee, Karalis City Hotel & Spa, Zoe Seaside Resort, Spalding, Fysiotek, Bombay Sapphire, Trata και Pilia Express.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Angelic Yoga Arts, FitnessArt, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Rania's Flower.

Η διοργάνωση στηρίζει φέτος τους ακόλουθους CSR Partners: Ο Άλλος Άνθρωπος, το Άλμα Ζωής στην Πάτρα, τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο «ΑΡΣΙΣ», τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το Dogs’ Voice, το Humanity Greece, την Αμκε Καρκινάκι, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «ΛΑΜΨΗ», τον Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών «ΣΤΗΡΙΖΩ», τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Οι φετινές δημοπρασίες (Silent Auctions) θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες εδώ.

Discount Partners είναι οι Anazoe Spa, Apoella, Asoma, Attica Selections, Away Spa, Biblioteca, Bio & Pharma, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Nargile, Navarino Outdoors, Panellinios Agora Games, Tsamis Eyewear Boutique.

Το Navarino Challenge πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

#navarinochallenge #costanavarino #sportsunitespeople #eatwell #runwell #livewell

Website: www.navarinochallenge.com

Facebook: www.facebook.com/Navarinochallenge

Instagram: http://instagram.com/navarinochallenge

Twitter: https://twitter.com/NavarinoC

YouTube: http://www.youtube.com/user/NavarinoChallenge

TikTok: https://www.tiktok.com/@navarino_challenge