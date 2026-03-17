Για ποια δικαιοσύνη μου μιλάς; Δικηγόρος κατηγορείται γιατί μετά από πρόωρο τοκετό... δεν πήγε σε δικάσιμο

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η δήλωση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλία Κλάππα, σχετικά με ένα περιστατικό που προκαλεί βαθύ προβληματισμό. Ειδικότερα, πρόσφατα το Μονομελές Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε πως ο πρόωρος τοκετός μίας δικηγόρου και η εισαγωγή του νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας τρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο του Εφετείου Πειραιά στην οποία δεν μπόρεσε να παρασταθεί, δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας.

Ναι καλά διαβάσατε, μια γυναίκα υποβλήθηκε σε πρόωρο τοκετό, ενώ το βρέφος της εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας και η ίδια γυναίκα κατηγορείται, καθώς δεν παρέστη στο δικαστήριο σε προγραμματισμένη δικάσιμο. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες του Reader, η μητέρα παρέμεινε στην κλινική με υψηλό πυρετό και μετά την έξοδο του νεογνού από τη μονάδα.

Όχι ότι χρειάζεται να διευκρινίσουμε τι σημαίνει πρόωρος τοκετός για την υγεία μιας γυναίκας και ενός μωρού, αλλά αναφέρουμε όσες λεπτομέρειες γνωρίζουμε, για ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους νομικούς κύκλους, πράγμα λογικό, όπως φαίνεται τουλάχιστον στα μάτια μας.

Στη χώρα που το δημογραφικό παίζει σε εντυπωσιακούς τίτλους ενημερωτικών σελίδων και τηλεοράσεων και την ώρα που οι γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ρόλους και να φέρουν σε πέρας πολλές περισσότερες αρμοδιότητες από όσες ίσως αντέχουν, υπάρχει ένας/μια δικαστής και ένα δικαστήριο που λέει δημόσια πως ένας πρόωρος τοκετός, άρα ο κίνδυνος της ζωής για μητέρα και βρέφος, δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας.

Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και σήμερα πως η μητρότητα θεωρείται μια συνηθισμένη άνευ καθοριστικής σημασίας κατάσταση, ένας ρόλος καθημερινός, πως δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην εργασία, θα πρέπει να προσφέρει μόνο χαρά και να διεκπεραιώνεται χωρίς παράπονα και απαιτήσεις.

Το πρόβλημα εδώ είναι βαθύτερο και απομακρύνεται από τα στενά όρια ενός δικαστηρίου. Ο σεβασμός στη μητρότητα, για το οποίο όλοι οι φορείς κατά καιρούς βροντοφωνάζουν, οφείλει να εφαρμόζεται και στην πράξη, όχι να αποτελεί κίνηση εντυπωσιασμού και προϊόν μεγάλων λόγων. Ευτυχώς το κύμα αλληλεγγύης που στήνεται για το συμβάν τις τελευταίες ώρες είναι δυναμικό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσια την δήλωση του κυρίου Κλάππα που ανέδειξε το θέμα. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. «Η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, με την οποία κρίθηκε ότι ο πρόωρος τοκετός μίας δικηγόρου και η εισαγωγή του νεογνού τέκνου της στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας τρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο του Εφετείου Πειραιά στην οποία δεν μπόρεσε να παρασταθεί, δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, δημιουργεί σοβαρότατο προβληματισμό τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε νομικό επίπεδο.

Κατά πρώτον, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι μία μηχανική διαδικασία, αλλά απαιτεί ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό στη μητρότητα και στη γυναίκα δικηγόρο που οδηγείται σε πρόωρο τοκετό με επιπλοκές, μάλιστα, για το νεογνό τέκνο της, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία.

Κατά δεύτερον, η απόφαση προδίδει μία εσφαλμένη αντίληψη για το ρόλο του δικηγόρου στη δικαστική διαδικασία, τη στιγμή που η δικαστής που την εξέδωσε δικαιολογεί την απόφασή της με το σκεπτικό ότι η δικηγόρος θα μπορούσε «να ειδοποιήσει τηλεφωνικά κάποιον συνεργάτη της ή έστω και τον εντολέα της για να αναθέσει σε τρίτο την εκπροσώπησή του»

Ο δικηγόρος δεν είναι διεκπεραιωτής, δεν είναι αναλώσιμος ούτε ανταλλάξιμος. Το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα κρίνει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει ο ίδιος τον δικηγόρο από τον οποίο θα εκπροσωπείται και αυτό αποτελεί συστατικό της δίκαιης δίκης.

Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει σε έναν δικηγόρο να παραχωρήσει τη θέση του σε άλλον ή να υποχρεώσει έναν πολίτη να αλλάξει τον δικηγόρο του και, μάλιστα, να συμπεριλάβει την απαίτηση αυτή στο σκεπτικό της απόφασής του για να απορρίψει το αίτημα του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας.

Η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, την οποία όλοι θέλουμε, δεν μπορεί να οδηγεί σε άδικες καταστάσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση την ορθή και ποιοτική απονομή της. Ο σεβασμός στη μητρότητα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τη νομολογία, θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε ο τοκετός και οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της πληρεξούσιας δικηγόρου να θεωρούνται λόγος αναβολής και λόγος ανωτέρας βίας».