Απρόσμενη κριτική του πρωταγωνιστή Δημήτρη Κίτσου για τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τις ελλείψεις

Ο Δημήτρης Κίτσος υποδύθηκε στη σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα» τον Μηνά, τον αδελφό του συζύγου της Μαρίνας, λάτρη των γραμμάτων που ασκούσε μια δυνατή έλξη στην ηρωίδα.

Η μεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ δέχτηκε έντονη κριτική για το πλήθος των ερωτικών σκηνών που περιείχε. Ο σκηνοθέτης της σειράς είχε τοποθετηθεί πάνω σε αυτό λέγοντας ότι οι σκηνές αυτές ήταν απαραίτητες καθώς οι ήρωες κινούνται από το ερωτικό ένστικτο.

Με μια κριτική ματιά ο ηθοποιός Δημήτρης Κίτσος κατά τη διάρκεια διαδικτυακής του συνέντευξης στο Bedtime Stories της Πέννυς Καβέτσου δήλωσε πως το πρόβλημα δεν ήταν το πλήθος των ερωτικών σκηνών, αλλά ότι αυτό δεν μπήκε μέσα σε μια πυκνή πλοκή, επισημαίνοντας ότι κάποια πράγματα έγιναν αναγκαστικά καθώς καθυστερούσε η χρηματοδότηση.

«Εγώ δε θεωρώ ότι όλοι οι θεατές που δεν τους άρεσε η πληθώρα των ερωτικών σκηνών στη Μεγάλη Χίμαιρα ή το πώς ήταν τραβηγμένες έχουν θέμα πουριτανισμού. Γιατί άκουσα και φίλους μου κι άλλους ανθρώπους που εκτιμώ την άποψή τους που επίσης μπορεί να μην τους άρεσε αυτή η πλευρά.

«Κατά τη γνώμη μου, πάλι θα πάμε στο χρόνο και στο χρήμα, έγιναν κάποια πράγματα αναγκαστικά, γιατί καθυστερούσαν να έρθουν τα χρήματα από το κράτος για να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες.

Κάποια πράγματα έγιναν πιο βιαστικά απ’ ό,τι θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνουν σε μια σειρά τέτοιων συνθηκών. Εδώ πέρα, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία σίγουρα. Εμένα μου έλειπε μια πιο πυκνή πλοκή και μία εμβάθυνση στις σχέσεις και στην ιστορία», εξήγησε ο Δημήτρης Κίτσος.