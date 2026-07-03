Mediterranean Cosmos: Το καλοκαίρι στην πόλη έχει προορισμό!

Από τις 3 Ιουλίου, οι καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands, δίνουν την ιδανική ευκαιρία για ανανέωση της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.
Η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos γεμίζει με live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδυάζει καλοκαιρινή διάθεση και στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό ποτό μετά τη δουλειά, μια οικογενειακή βόλτα ή μια βραδινή συνάντηση με φίλους, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τo Square Alive επιστρέφει έως και τις 17 Ιουλίου με DJ sets που ξεκινούν στις 20:00 και live εμφανίσεις στις 20:30.
Πρόγραμμα live εμφανίσεων & DJ sets:
Πέμπτη 2/7 – DJ Efi Back
Παρασκευή 3/7 – BLISS Show Band
Τετάρτη 8/7 – DJ Stavros Panagiotidis (Stavros P)
Πέμπτη 9/7 – Les Au Revoir
Παρασκευή 10/7 – Banda Latiniko
Τετάρτη 15/7 – DJ Nontas Georgiadis
Πέμπτη 16/7 – DJ Tasos Pilarinos
Παρασκευή 17/7 – DJ G. Zachariadis
Παράλληλα, κάθε Τετάρτη, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες 1+1 προσφορές σε επιλεγμένα καταστήματα εστίασης της εξωτερικής πλατείας όπως τα Starbucks, La Pasteria Cucina Italiana, ToThelo Gastrobar, Plaisir, ΛΕΜΑΡΓΚΟ, Koi Sushi Bar, BALBOA, McDonald's, Brulée CAFÉ BAR και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στο escape room The MindTrap.
Ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, γεύσεις, μοναδικές προσφορές και ξεχωριστές στιγμές ξεκινά στο Mediterranean Cosmos, εκεί όπου κάθε επίσκεψη γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία.
Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr
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