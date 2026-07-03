Ο 3χρονος αδερφός του Γιαμάλ έχασε το μυαλό του με το γκολ της Ισπανίας και έγινε η φάτσα της ημέρας

Τα μισά πρωτεία πήγαν στον Λαμίν Γιαμάλ, και τα άλλα μισά στον μικρό αδερφό του, που πανηγύρισε με τέτοιο πάθος το τρίτο γκολ της «Ρόχα», που κέρδισε ακόμα και τις κερκίδες των αντιπάλων του Μουντιάλ.
Ο μπόμπιρας παρακολούθησε την αναμέτρηση και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Το βίντεο με τις αντιδράσεις του έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια από φιλάθλους.
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