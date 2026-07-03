Μενού

Ο 3χρονος αδερφός του Γιαμάλ έχασε το μυαλό του με το γκολ της Ισπανίας και έγινε η φάτσα της ημέρας

Τα μισά πρωτεία στον Λαμίν Γιαμάλ, και τα άλλα μισά στον μικρό αδερφό του, που πανηγύρισε με τέτοιο πάθος το τρίτο γκολ της «Ρόχα».

Reader symbol
Newsroom
Ο έξαλλος πανηγυρισμός του Γιαμάλ «τζούνιορ»
Ο έξαλλος πανηγυρισμός του Γιαμάλ «τζούνιορ» | Glomex - ERT
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τα μισά πρωτεία πήγαν στον Λαμίν Γιαμάλ, και τα άλλα μισά στον μικρό αδερφό του, που πανηγύρισε με τέτοιο πάθος το τρίτο γκολ της «Ρόχα», που κέρδισε ακόμα και τις κερκίδες των αντιπάλων του Μουντιάλ.

Ο μπόμπιρας παρακολούθησε την αναμέτρηση και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Το βίντεο με τις αντιδράσεις του έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια από φιλάθλους.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ