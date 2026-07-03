Εμπρηστής στο Αγρίνιο: «Τα βάτα μού έσπαγαν τα νεύρα» - Ήπιε, πήρε χάπια και τα έβαλε με τα ξερόχορτα

Στο εδώλιο κάθισε σήμερα ο άνδρας που συνελήφθη για τη φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας στο Αγρίνιο, προβάλλοντας μάλιστα μία απίστευτη δικαιολογία για τον εμπρησμό.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από πρόθεση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εκ των οποίων οι 4 μήνες θα εκτιθούν πραγματικά στη φυλακή, ενώ για το υπόλοιπο αποφασίστηκε αναστολή εν’ όψει έφεσης.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο, όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά την ΕΡΤ.

Φωτιά στο Αγρίνιο: «Μου την έσπαγαν τα βάτα»

Όπως ισχυρίστηκε, βρισκόταν υπό την επήρεια χαπιών και αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μην συνειδητοποιεί, τι ακριβώς έκανε εκείνη τη στιγμή.

Αναφερόμενος στο κίνητρό του, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν έβλεπα τα βάτα μού έσπαγαν τα νεύρα», προσθέτοντας ωστόσο στη συνέχεια, πως αντιλαμβάνεται ότι δεν επρόκειτο για μια σωστή ενέργεια.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ενώπιον των δικαστών, ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει κάτι παρόμοιο και ότι θα φροντίσει να σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ.

Από την πλευρά του, ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου, όπως ακριβώς περιγράφεται στο κατηγορητήριο, πρόταση, η οποία έγινε δεκτή από το δικαστήριο, οδηγώντας στην καταδίκη του και τη μερική έκτιση της ποινής του.