Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού: Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Στο στόχαστρο των γνωστών Ρώσων φαρσέρ, Vovan και Lexus, βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος. Ο κ. Ντόκος συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη πιστεύοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου, Ρουστέμ Ουμέροφ, με τους Ρώσους να δημοσιοποιούν στη συνέχεια το σχετικό βίντεο.

Η συνομιλία του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας αποτέλεσε προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προκλήσεις σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνομιλίας δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας. Όπως σημειώνεται, αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν εις βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Οι προειδοποιήσεις για τα drone και η αποκάλυψη για την ΕΥΠ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι φαρσέρ προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο νέου επεισοδίου με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, στα πρότυπα του περιστατικού ανοιχτά της Λευκάδας, επικαλούμενοι διαφωνίες μεταξύ της ουκρανικής προεδρίας και του υπουργείου Άμυνας.

Απαντώντας, ο κ. Ντόκος υπογράμμισε την ανάγκη ανοιχτών διαύλων, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο ο επικεφαλής της ΕΥΠ βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα είχε ένα νέο περιστατικό στη ναυσιπλοΐα και τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.



Το πολιτικό ρίσκο και το τελεσίγραφο στην Ουκρανία

Ο σύμβουλος ασφαλείας αναφέρθηκε και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές στους επόμενους μήνες και ένα νέο επεισόδιο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση. Προειδοποίησε, δε, την ουκρανική πλευρά ότι θα πρέπει να σταθμίσει αν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ρίσκο να χαθεί η ελληνική υποστήριξη, συμπληρώνοντας ότι μια διμερής κρίση θα έπληττε τη συνοχή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ο τομεάρχης Άμυνας, Μιχάλης Κατρίνης, έκανε λόγο για διεθνή έκθεση της χώρας και αβίαστη αποκάλυψη των κινήσεων του διοικητή της ΕΥΠ.

❗️Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό).



❗️Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό»…



❗️Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) July 3, 2026

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση για πολύωρη σιωπή, ζητά απαντήσεις για τη γνησιότητα του υλικού και τονίζει ότι η παραίτηση του κ. Ντόκου αποτελεί μονόδρομο.