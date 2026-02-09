Μεγάλη διάκριση της chillbox στα Franchise Awards 2026 με το βραβείο «BEST MARKETING CAMPAIGN»!

Με παρουσία 50 καταστημάτων franchise στην Ελλάδα και 11 στο εξωτερικό, η chillbox, η δυναμικά αναπτυσσόμενη αλυσίδα καταστημάτων franchise frozen yogurt και παγωτού, ξεχώρισε για τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική προσέγγιση και τη σύγχρονη αφήγηση της καμπάνιας της. Η «POV: Τι είναι ευτυχία;» κατέγραψε υψηλά επίπεδα engagement και reach στα social media, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση του brand με το κοινό του και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική πορεία της chillbox και τη σταθερή της επένδυση στο brand building, την καινοτομία και την αποτελεσματική επικοινωνία, στοιχεία που τη διαφοροποιούν στον ανταγωνιστικό κλάδο του franchise.

Τα Franchise Awards, που πραγματοποιήθηκαν για 18η συνεχή χρονιά, ανέδειξαν τις κορυφαίες και πιο καινοτόμες αλυσίδες του θεσμού, με 36 βραβεύσεις σε 7 ενότητες, αποτυπώνοντας τη δυναμική και τη συνεχή εξέλιξη του ελληνικού franchise. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στο Gazarte, σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα, υπό την αιγίδα της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) και ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Η chillbox ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το όραμα και την πορεία της και συνεχίζει να επενδύει σε ιδέες και εμπειρίες που κάνουν την ευτυχία… καθημερινή απόλαυση.