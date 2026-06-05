METRO: σταθερή επένδυση στη βιωσιμότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον

Συστηματική προσέγγιση στη βιωσιμότητα

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή διεθνών προτύπων και στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Από το 2019, πιστοποιεί ετησίως το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης με το πρότυπο ISO 50001, ενώ από το 2022 υπολογίζει και πιστοποιεί το συνολικό ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα με το ISO 14064-1. Παράλληλα, το 2024 επικύρωσε Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου βάσει του ISO 14064-2, που σχετίζεται με την αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την πρώτη επαλήθευση να προγραμματίζεται για το 2026. Επιπλέον, οι δύο μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της εταιρείας, το Κέντρο Διανομής στα Οινόφυτα και στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν πλέον πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουν.

Ανακύκλωση, φωτοβολταϊκά και διάσωση τροφίμων

Η επένδυση της εταιρείας στην ανακύκλωση και τα φωτοβολταϊκά που έχει εφαρμόσει στα My market, στα METRO Cash & Carry και στα κέντρα διανομής της, απέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα μέσα στο 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ενδεικτικά:

• Από την ανακύκλωση 7.545 τόνων χάρτινης συσκευασίας εξοικονομήθηκε το νερό που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση 1.032 νοικοκυριών.

• Η παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά οδήγησε στην αποτροπή εκπομπών CO₂ ισοδύναμων με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 3.279 νοικοκυριών.

• Εξοικονομήθηκαν 361.000 kWh ενέργειας μέσω της ανακύκλωσης σιδήρου και χάλυβα, ποσότητα που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 96 νοικοκυριών.

• Διασώθηκαν περίπου 2.000 δέντρα, χάρη στη μείωση της παραγωγής φυλλαδίων και την εξοικονόμηση χαρτιού.

• Αποφεύχθηκε η έκλυση 2 τόνων CO₂eq από την ανακύκλωση 493 τόνων πλαστικής συσκευασίας, ποσότητα που αντιστοιχεί στις εκπομπές ενός μέσου βενζινοκίνητου αυτοκινήτου για 8.000 χιλιόμετρα.

• Μέσα από το πρόγραμμα κατά της σπατάλης τροφίμων «Μαζί τρέφουμε χαμόγελα», σώθηκαν 305 τόνοι τροφίμων και μετατράπηκαν σε 2 εκατ. γεύματα για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Η METRO με πράξεις ευθύνης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ενισχύοντας την υπεύθυνη λειτουργία της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.