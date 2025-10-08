NEPENTHE: 3 Years Anniversary με τους MIND AGAINST

Χιλιάδες fans, όλοι ντυμένοι στα λευκά σύμφωνα με το dress code #SomethingWhite, έγιναν κομμάτι της εμπειρίας, της μουσικής και της ενέργειας που μόνο το NEPENTHE μπορεί να δημιουργήσει.

Στη σκηνή, οι Mind Against παρέδωσαν ένα δυνατό και συναισθηματικό set, επιβεβαιώνοντας γιατί ανήκουν στην κορυφή της παγκόσμιας melodic techno σκηνής. Μαζί τους οι BRB, Evanjelia, Pablo Nuevo και Friez κράτησαν τον ρυθμό ασταμάτητο μέχρι το τέλος.

Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές μας

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Stoli, και τη Redken για την ισχυρή υποστήριξη και τη συμβολή τους σε αυτό το επετειακό event.

Ευχαριστούμε επίσης τους Mythos Beer, Music 89.2και iMOVE για τη δυναμική παρουσία και τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Επόμενος σταθμός: “Mr. PRESIDENT”

Η συνέχεια έρχεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου με το επόμενο rooftop episode “Mr. PRESIDENT”, σε συνεργασία με το Luna Morada, στον 21ο όροφο του President Hotel.

Με special guests τον Aden Lou από το Παρίσι, την Angie από την Κύπρο και τους Pablo Nuevo & Tonya, ετοιμάσου για ένα signature NEPENTHE απόγευμα γεμάτο class, style και δυνατή ενέργεια.

Theme: Mr. PRESIDENT

Dress Code: Secretary chic – corporate sharp – fancy executive style

Date: Κυριακή 12 Οκτωβρίου