Nice n Easy Gastro Tavern: Η σύγχρονη ελληνική κουζίνα στην πιο αυθεντική εκδοχή της

Στην οδό Ομήρου, στην καρδιά της Αθήνας, το Nice n Easy Gastro Tavern έχει χτίσει την ταυτότητά του γύρω από μια απλή φιλοσοφία: σεβασμός στην πρώτη ύλη, στους ανθρώπους που τη δημιουργούν και στις γεύσεις που αφηγούνται την ελληνική παράδοση με σύγχρονο τρόπο. Η κουζίνα του chef Δημήτρη Βλάχου συνεργάζεται με Έλληνες και ντόπιους παραγωγούς από όλη τη χώρα, επιλέγοντας προσεκτικά προϊόντα όπως βολάκι Άνδρου, γραβιέρα Νάξου, φιστίκια Αιγίνης και ρεβίθια Σίφνου.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα. Η ταλιάτα τόνου με ριζότο «γεμιστά», η τσιπούρα με αυγοτάραχο και κρέμα λεμονιού, αλλά και ο σιγομαγειρεμένος τράγος με παραδοσιακές μακαρούνες αναδεικνύουν τη σύγχρονη ματιά του εστιατορίου πάνω στην ελληνική γαστρονομία.

Από την ταλιάτα τόνου με ριζότο «γεμιστά» και την τσιπούρα με αυγοτάραχο και κρέμα λεμονιού, μέχρι τον σιγομαγειρεμένο τράγο με παραδοσιακές μακαρούνες, το μενού εκφράζει τη σύγχρονη ματιά του εστιατορίου πάνω στην ελληνική γαστρονομία.

Το brunch του Nice n Easy αποτελεί επίσης αγαπημένη επιλογή στο Κολωνάκι, με ελληνικές comfort γεύσεις, αυγά, σφουγγάτο, στραπατσάδα και γλυκές προτάσεις που ολοκληρώνουν ιδανικά την εμπειρία.

Τις καλοκαιρινές βραδιές, η ζωντανή μουσική συμπληρώνει την ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το Nice n Easy σε έναν γαστρονομικό προορισμό όπου η καλή κουζίνα, η φιλοξενία και η ανθρώπινη επαφή συναντιούνται με τον πιο αυθεντικό τρόπο.