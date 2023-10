Ντρισμπιώτη & Μουρούτσος στη φετινή γιορτή του Navarino Challenge

Το πολυβραβευμένο και πιο σημαντικό πολυαθλητικό γεγονός στην Ευρώπη, το Navarino Challenge, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Οκτωβρίου 2023 στην Costa Navarino και την Πύλο συνεχίζει να εμπλουτίζει τις δράσεις του. Πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις αναμένουν τους φετινούς συμμετέχοντες στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Η διοργάνωση τιμά την κορυφαία αθλήτρια του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Η καλύτερη Ελληνίδα βαδίστρια όλων των εποχών, δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα δώσει το «παρών» στη φετινή διοργάνωση του Navarino Challenge. Η σπουδαία αθλήτρια και ambassador της SIXT, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που αποτελεί πρότυπο για όλους και αποδεικνύει κάθε χρόνο πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, θα βρεθεί δίπλα σε νέους αθλητές και ερασιτέχνες και θα τιμηθεί από τη διοργάνωση για τη συνολική της συνεισφορά στον αθλητισμό.

Miele Masterclasses με Πάνο Ιωαννίδη

Οι εκπλήξεις του Navarino Challenge δεν σταματούν εδώ. Η Miele, Official Sponsor του Navarino Challenge καινοτομεί και παρουσιάζει για πρώτη φορά στη διοργάνωση που πρεσβεύει την άσκηση και τη σωστή διατροφή, τον μαγικό κόσμο της γαστρονομίας, με 2 masterclasses που θα φέρουν την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα chef Πάνου Ιωαννίδη. Με το μήνυμα “eat well, run well, live well”, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά στο Miele Open House και να μάθουν «μικρά μυστικά» πίσω από τις μαγικές του συνταγές.

Πάνω από 17 παιδικές δραστηριότητες

Με το μήνυμά «ο αθλητισμός ενώνει», το Navarino Challenge παρουσιάζει πάνω από 17 αθλητικές δράσεις φέρνοντας και πάλι κοντά στον υγιή αθλητισμό τους νέους και τους ερασιτέχνες, δίπλα σε Ολυμπιονίκες και κορυφαία ονόματα. Η διοργάνωση, ακολουθεί τον σκοπό του Ολυμπιακού Κινήματος, που είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλυτέρου κόσμου, χωρίς διακρίσεις μέσα από τον αθλητισμό και προωθεί τα οφέλη της ενημέρωσης και της άσκησης. Παράλληλα, ωθεί τους νέους, μέσω του προγράμματος Active Kids, στο παιχνίδι και τον αθλητισμό, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του με περισσότερες παιδικές δραστηριότητες.

Μαθήματα taekwondo με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο

Στο πλαίσιο του φετινού Navarino Challenge, η διοργάνωση φέρνει τον κορυφαίο αθλητή του taekwondo, τον χρυσό Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο. Ο πρωταθλητής Ευρώπης θα υλοποιήσει ένα taekwondo workshop στη μνήμη του δις αργυρού Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη, με τη συμμετοχή παιδιών από την περιοχή της Μεσσηνίας, που θα μάθουν δίπλα του την πειθαρχία και την αυτοσυγκέντρωση που απαιτεί το σπουδαίο αυτό Ολυμπιακό άθλημα.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, δράσεις για παιδιά όπως: football clinics powered by Hellmann’s με τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Καραγκούνη (για εγγραφές πατήστε εδώ), μαθήματα μπάσκετ powered by Hellmann’s με την Ολυμπιονίκη Εβίνα Μάλτση και τον θρύλο της EuroLeague Joe Arlauckas, beachathlon powered by That Gorilla Brand με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη, αναρρίχηση powered by That Gorilla Brand, μαθήματα γκολφ powered by Miele, ποδηλατάδα με ηλεκτρικό ποδήλατο στα φλαμίνγκο, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, tennis induction powered by Miele (ηλικίες 6 έως 9 ετών και 10 έως 13), baby swimming έως 3 ετών, μαθήματα pilates, spinning challenge για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος, pickleball, τουρνουά padel powered by Miele, yoga powered by Messinian Spa και φυσικά μία διαδρομή τρεξίματος 1χλμ., για νέους 10-14 ετών powered by Europa και μία διαδρομή τρεξίματος 1χλμ. για παιδιά έως 9 ετών powered by Βίκος.

Στη δράση του 1χλμ. powered by Europa, η διοργάνωση θα φέρει με τη βοήθεια της Europa, παιδιά από όλη τη Μεσσηνία, για να γνωρίσουν από κοντά τους Έλληνες και παγκόσμιους πρωταθλητές, να τρέξουν μαζί τους αλλά κυρίως θα έχουν την ευκαιρία να τους μυήσουν στα μυστικά των αγαπημένων τους δράσεων τα πρότυπα τους.

Οι ενέργειες όμως δεν σταματούν εδώ καθώς τα παιδιά θα μυηθούν και στις αρχές αειφορίας. Τα ατομικά μπουκαλάκια των αθλητών θα είναι προσφορά της Europa σε μια ανακυκλώσιμη τσάντα, εφαρμόζοντας μια zero waste πολιτική. Στόχος της εταιρείας είναι να καθοδηγήσει τους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους έτσι ώστε να μιμούνται τους βιώσιμους φυσικούς κύκλους.

Δες εδώ βίντεο της διοργάνωσης με κάποιες από τις φετινές παιδικές δραστηριότητες.

Ημερίδα & 2χλμ. περπάτημα powered by Novo Nordisk

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk ως Strategic Healthcare Sponsor θα διοργανώσει μια ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ζήτημα της πρόληψης και αντιμετώπισης των χρόνιων νοσημάτων. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Οξφόρδης Δρ. Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος.

Παράλληλα, η Novo Nordisk θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες του Navarino Challenge να λάβουν μέρος σε ένα περπάτημα 2χλμ., που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Πύλου-Νέστορος και την πανέμορφη Μεσσηνία, με θέα τον όρμο του Ναυαρίνου, με εκκίνηση από την οικεία του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα, στην Πύλο ως το επιβλητικό κάστρο – φρούριο Νιόκαστρο.

Η εταιρεία Βίκος, η οποία βρίσκεται με συνέπεια κοντά στις αθλητικές διοργανώσεις που προωθούν την ευγενή άμιλλα, και την αξία του συναγωνίζεσθαι θα βρίσκεται δίπλα στους αθλητές ως επίσημος χορηγός ενυδάτωσης με το φυσικό μεταλλικό νερό και τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος. Η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα την προσφορά στην κοινωνία με ένα ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο και εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων, υπό τον τίτλο «Ο Β-οίκος της ζωής μας».

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Τρέξε για πρώτη φορά στον Μαραθώνιο, Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand, με τη συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνου Καρνάζη, στον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand, στα 10χλμ., ή τα 5χλμ. powered by Miele. Δήλωσε τώρα συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δες εδώ τις διαδρομές του τρεξίματος.

Τρέχουμε για καλό σκοπό

Όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Μαραθωνίου καθώς και το 50% των εσόδων από όλες τις υπόλοιπες διαδρομές τρεξίματος θα δοθούν, μέσω της πρωτοβουλίας “That Gorilla Brand’s Adventures For A Cause” του Grand Sponsor That Gorilla Brand, του μεγαλύτερου lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει πρωινό και ζήσε τη μοναδική αθλητική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο γεμάτο ενέργεια W Costa Navarino και στο πολυτελές The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιπλέον δραστηριότητες, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

