Ο ΟΦΕΤ στην WHX Dubai- εδραιώνει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή

Μετά τη δυναμική παρουσία της InterMed στο AEEDC Dubai, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς διοργανώσεις για την οδοντιατρική κοινότητα, όπου συμμετείχε ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα με διάλεξη για τα οδοντικά εμφυτεύματα -συγκεντρώνοντας υψηλή συμμετοχή και έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον- ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) έδωσε το «παρών» σε μία ακόμη κορυφαία διεθνή συνάντηση του κλάδου της υγείας στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για τη World Health Expo- WHX Dubai (πρώην Arab Health), μία έκθεση που για περισσότερα από 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς, συνδέοντας στο Ντουμπάι επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΦΕΤ αποτέλεσε τον μοναδικό ελληνικό όμιλο φαρμακευτικών επιχειρήσεων, που συμμετείχε φέτος ως εκθέτης στη συγκεκριμένη διοργάνωση -τη μεγαλύτερη για τον κλάδο της υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Οι UNI-PHARMA και InterMed παρουσίασαν ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, OTC, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δερμοκαλλυντικών, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής, σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες πρόληψης, θεραπευτικής υποστήριξης και ευεξίας.

Με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, την ποιότητα και την ασφάλεια, καθώς και την προαγωγή της συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή, τα προϊόντα των UNI-PHARMA και InterMed συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη της ποιότητας ζωής, στην πρόληψη και στην υπεύθυνη αυτοφροντίδα.



Η WHX Dubai αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον χώρο της υγείας και της φαρμακευτικής και ιατροτεχνολογικής βιομηχανίας και πραγματοποιείται ετησίως στο Ντουμπάι. Η διοργάνωση συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς από όλο τον κόσμο, προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής τεχνογνωσίας, παρουσίασης καινοτόμων λύσεων και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. Στη φετινή έκθεση συμμετείχαν πάνω από 4.300 εκθέτες από 180 χώρες, προσελκύοντας περισσότερους από 235.000 επισκέπτες.



Η ενισχυμένη παρουσία του ΟΦΕΤ στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει τη στρατηγική εξωστρέφειας του Ομίλου, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διεθνή συνεργασία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Οι φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, προάγουν τη διασφάλιση πρόσβασης σε αξιόπιστες, ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις υγείας, συμβάλλοντας θετικά τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στο ευρύτερο παγκόσμιο οικοσύστημα υγείας.-