Οιδίποδας του Robert Icke: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση η έκδοση του έργου

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Robert Icke υπογράφει μια εκρηκτική διασκευή του «Οιδίποδα» μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ.

Ο Βρετανός συγγραφέας και σκηνοθέτης Robert Icke –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το θεατρικό έργο “The Doctor” και τη σκηνική διασκευή του στο “1984” του George Orwell– επαναφηγείται την ιστορία του ισχυρού άνδρα που, μέσα σε μία μόνο νύχτα, ανακαλύπτει ότι έχει –εν αγνοία του– σκοτώσει τον πατέρα του και κοιμηθεί με τη μητέρα του. Ένας μύθος που εξακολουθεί να αντηχεί και να ταράζει, αιώνες μετά.

Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, το απόλυτο φαβορί. Οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν συντριπτική νίκη. Το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Λίγο πριν αλλάξουν όλα.

Η έκδοση «Οιδίποδας» του Robert Icke κυκλοφορεί στα ελληνικά, σε μετάφραση του Νίκου Χατζόπουλου, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης, τη σεζόν 2025-2026. Μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων στο West End του Λονδίνου και παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη, το βραβευμένo με Olivier έργο παρουσιάζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά, μετά από ανάθεση, επιμέλεια και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.