«Μου έπιασε τα μπαλάκια και νόμιζα θα τα ξεριζώσει»: Μετά από αυτό Πολ Γκασκόιν και Βίνι Τζόουνς έγιναν φιλαράκια

Αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι ακριβώς συνέβαινε στο βρετανικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 1980. Είναι η στιγμή που ο «σκληρός» των γηπέδων Βίνι Τζόουνς έχει γραπώσει τον Πολ Γκασκόιν από τα γεννητικά όργανα σε μία επίδειξη κυριαρχίας πάνω στο χορτάρι.

Το συγκεκριμένο φωτογραφικό καρέ, κρύβει από πίσω του μια ολόκληρη ιστορία, καθώς προφανώς η κόντρα των δύο παικτών δεν άρχισε ούτε τελείωσε στη συγκεκριμένη φάση. Αντίθετα την... τάισαν όλη την ημέρα του αγώνα. Αλλά μέχρι εκεί.

Διαβάστε ακόμη: Ο χειρότερος συμπαίκτης που είχε ποτέ ο Ρονάλντο - Του έσπασε το δόντι για πλάκα

Όπως έχουν παραδεχθεί και οι δύο στη συνέχεια έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Τόσο που πριν από κάποια χρόνια την αναδημιούργησαν, αφού φωτογραφήθηκαν, έστω και αν πλέον φορούσαν κοστούμια!

Η «Crazy Gang» και το ταλαντούχος «Γκάζα»

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο τραβήχθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1988, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γουίμπλεντον με την Νιούκαστλ. Για να γίνει κατανοητή η δυναμική εκείνης της ημέρας στο Plough Lane, είναι απαραίτητο να αναλυθεί η φύση της Γουίμπλεντον της δεκαετίας του '80, η οποία έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο «Crazy Gang». Η ομάδα αυτή αποτελούσε μια... ανωμαλία στο βρετανικό ποδόσφαιρο, όταν κατάφερε ανέβει από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Ο Βίνι Τζόουνς ήταν η ενσάρκωση αυτής της κουλτούρας. Ένας παίκτης που δεν φημιζόταν για την τεχνική του κατάρτιση, αλλά για τη θέληση και την ικανότητά του να τρομοκρατεί τους αντιπάλους του πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.

Διαβάστε ακόμη: «Έβρεχα το κρεβάτι μου, ήθελα να μου κόψουν τα πόδια»: Ο mister 300 γκολ που έγινε θρύλος στην Ιταλία

Στον αντίποδα, η Νιούκαστλ εκείνης της περιόδου διέθετε το πιο ελπιδοφόρο ταλέντο του βρετανικού ποδοσφαίρου, τον 20χρονο Πολ Γκασκόιν. Ο «Gazza» αντιπροσώπευε όλα όσα η Γουίμπλεντον μισούσε και ταυτόχρονα φοβόταν: τη δημιουργικότητα, την αυθόρμητη δεξιοτεχνία και την ικανότητα να γελοιοποιεί ολόκληρες άμυνες με μια μόνο κίνηση. Η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων ήταν αναπόφευκτη!

Έγινε η σκιά του Γκασκόιν

Εκείνο το μεσημέρι της 6ης Φεβρουαρίου η κόντρα άρχισε ήδη από τη φυσούνα. Ο Τζόουνς δεν ενδιαφερόταν για το παιχνίδι, αλλά για την επιβολή της κυριαρχίας του επί του Γκασκόιν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Βίνι τζόουνς του είχε πει: «Σήμερα είμαστε μόνο εσύ κι εγώ, χοντρέ. Εγώ δεν θα παίξω ποδόσφαιρο σήμερα, αλλά ούτε κι εσύ».

Από την άλλη ο Γκάζα έχει παραδεχθεί πως: «Θυμάμαι να περπατάω στη φυσούνα και να βλέπω αυτόν τον τύπο με τους μυς και τις φλέβες στον λαιμό. Ήθελα απλώς να γυρίσω πίσω στα αποδυτήρια και να πω ότι δεν αισθάνομαι καλά».

Διαβάστε ακόμη: Ένα κούρεμα μας «στέρησε» ένα από τα κορυφαία εξάρια στον κόσμο!

Με την έναρξη του αγώνα ο Τζόουνς έγινε σκιά του Γκασόιν ακολουθώντας τον παντού, είτε είχε την μπάλα, είτε το παιχνίδι παιζόταν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Η πίεση ήταν τόσο έντονη που ο Γκασκόιν, μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού, πλησίασε τον διαιτητή Brian Hill και τον ρώτησε με απόγνωση πόση ώρα απέμενε ακόμα για τη λήξη.

«Νόμιζα ότι ήθελε να μου τα ξεριζώσει»

Ο φωτογράφος Μόντε Φρέσκο είχε παρατηρήσει όσα γίνονταν και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για το καρέ! είχε ακούσει τον Τζόουνς να λέει στον Γκασκόιν: «Θα επιστρέψω για σένα σε ένα λεπτό». Βασιζόμενος στο ένστικτό του, εστίασε πάνω τους και πέτυχε την τέλεια λήψη.

«Όσο περνούσαν τα λεπτά, άρχισα να αποκτώ αυτοπεποίθηση και να δείχνω ποιος είμαι. Σε μια φάση , τον έσπρωξα από πίσω και μου έπιασε τα μπαλάκια. Νόμιζα ότι ήθελε να μου τα ξεριζώσει» έχει πει ο Γκασκόιν σε παλιότερο αφιέρωμα.

Διαβάστε ακόμη: Η εκδίκηση του Φραντσέσκο Τότι στην ντίβα τηλεπερσόνα: «Ήταν παραπάνω από ένας άντρας»

Η απάντηση του Βίνι Τζόουνς

Η ιστορία εκείνης της ημέρας δεν τελείωσε με το σφύριγμα της λήξης. Ο Γκασκόιν, θέλοντας να δείξει ότι δεν κρατάει κακία αλλά και να συνεχίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων, ζήτησε από έναν υπάλληλο του γηπέδου να πάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα αποδυτήρια της Γουίμπλεντον και να το παραδώσει στον Βίνι Τζόουνς. Όπως και έγινε.

Ο Τζόουνς, πιστός στο πνεύμα της "Crazy Gang", δεν θα μπορούσε να αφήσει την κίνηση αυτή αναπάντητη. Σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου: «Ήμουν στα αποδυτήρια και οι συμπαίκτες μου με συγχαίρανε για τη δουλειά που έκανα στον Γκασκόιν. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και ένας υπάλληλος μου φέρνει ένα τριαντάφυλλο από τον Γκάζα. Του είπα να περιμένει ένα λεπτό, έτρεξα στις τουαλέτες, πήρα τη βούρτσα του καθαρισμού και του είπα: "Πήγαινέ του αυτό πίσω"».

Αυτή η... ανταλλαγή δώρων έγινε θρυλική και έθεσε τις βάσεις για μια φιλία που κρατάει μέχρι σήμερα.