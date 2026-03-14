Απείλησαν την Αγγελική Νικολούλη ενώ ήταν στον αέρα το Φως στο Τούνελ: «Να μην ανακατευτώ εγώ, άντε γεια»

Όχι ότι είναι η πρώτη φορά, αλλά κάθε φορά που έχουν απειλήσει την Αγγελική Νικολούλη ενώ βρίσκεται στον αέρα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», η δημοσιογράφος φροντίζει κάθε φορά να ξεπερνάει τον εαυτό της με την απάντηση που δίνει.

Χθες Παρασκευή (13/3) το Φως στο Τούνελ ασχολήθηκε κυρίως με την υπόθεση της άτυχης γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε έρημη τοποθεσία της Χαλκιδικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ενώ ο σκηνοθέτης της εκπομπής, Σωτήρης Σπαθάρης, πίεζε την Αγγελική Νικολούλη για διαφημιστικό διάλειμμα με την ίδια να του απαντάει με τον μοναδικό της τρόπο, «δεν κόβεις έτσι μια κυρία», ένας συνεργάτης της στο πλατό την ενημέρωσε ότι «μας απειλούν να κλείσουμε γρήγορα το θέμα με τη βαλίτσα και να μην ανακατευτούμε».

«Pardon; Σωτήρη, τώρα εδώ δεν κόβεις, δεν κόβεις. Τι πράγμα; Από που έχει έρθει αυτό; Κλείσε την υπόθεση με τη βαλίτσα και μην ανακατεύεσαι.

Βρήκες άνθρωπο τώρα, να μην ανακατευτώ εγώ. Τι είναι αυτά που λες, χρυσό μου; Τι είναι αυτά που λες και με πιέζει και ο σκηνοθέτης για διάλειμμα...

Τώρα είναι που θα μείνω περισσότερο στη βαλίτσα. Και είναι και κόκκινη... Καλά, άντε γεια», απάντησε η Αγγελική Νικολούλη.