Pernod Ricard Hellas: ο πρωταγωνιστής του επετειακού Athens Bar Show 2025

Lillet Spritz: Η νέα πρόταση spritz που κέρδισε τις εντυπώσεις

Το Lillet, το εμβληματικό Γαλλικό aperitif brand, έκανε το ντεμπούτο του στο Athens Bar Show, παρουσιάζοντας το signature Lillet Spritz — τη νέα δροσιστική πρόταση spritz που κερδίζει τις εντυπώσεις με 100% φυσικά συστατικά και γεύση που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το περίπτερό μεταμορφώθηκε σε αυθεντική γαλλική Spritzeria, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τραπεζάκια που απλώθηκαν έως την πλατεία της Τεχνόπολης, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μία νέα πρόταση spritz με γεύση και ιδιαίτερο στιλ.

Beefeater, Monkey 47 & KI NO BI: ένα «Gin Street» με προσωπικότητα

Το ολοκληρωμένο Gin Portfolio της Pernod Ricard Hellas ζωντάνεψε μέσα από το concept του «Gin Street», ενός δρόμου γεμάτου γεύση και άρωμα. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον London Dry χαρακτήρα του Beefeater και τη νέα μη-αλκοολούχα πρόταση Beefeater 0.0%, να εξερευνήσουν την πολυδιάστατη γεύση του Γερμανικού ultra-premium Monkey 47 και του αυθεντικά ιαπωνικού KI NO BI, μέσα από ένα απολαυστικό matcha gin & tonic. Μαζί, τα τρία branded bars δημιούργησαν ένα πλήρες και εντυπωσιακό gin portfolio που καλύπτει κάθε γευστική προτίμηση.

Four Roses Bourbon: από τον αμερικάνικο Νότο στο Athens Bar Show

Eπόμενη στάση: το Kentucky! Το Four Roses Bourbon μετέφερε τους επισκέπτες στα whiskey bars του Νότου, μέσα από το θεματικό του Honky Tonk Bar. Με ιστορία που ξεκινά το 1888 το Four Roses απέδειξε γιατί παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα bourbon στον κόσμο – ένα αληθινό σύμβολο του αμερικάνικου whiskey.

Altos, Del Maguey & Código 1530: 100% Agave εμπειρία

Στο Tomas Estes Agave Area, οι επισκέπτες «ταξίδεψαν» στο Μεξικό μέσα από ένα bar που θύμιζε παραδοσιακή μεξικάνικη hacienda, αφιερωμένο εξολοκλήρου στην αγαύη. Η Altos Tequila, το Del Maguey Single Village Mezcal και η Código 1530 Tequila παρουσίασαν signature serves, όπως η απολαυστική Altos Paloma, η Mezcalita και η Código Rosa Margarita, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και τη ασύγκριτη γεύση των 100% agave spirits.



Closing Party με Screwball: Μια απρόσμενη εμπειρία Peanut Butter Whiskey

Η επιτυχημένη παρουσία της Pernod Ricard Hellas στο φετινό Athens Bar Show ολοκληρώθηκε με δυναμικό τρόπο στο Closing party, όπου παρουσίασε μια νέα, εναλλακτική και ανατρεπτική προσθήκη στο portfolio της.

Ο λόγος για το Skrewball Peanut Butter Whiskey, ένα whiskey που, με τη χαρακτηριστική γεύση του φυστικοβούτυρου, αποδεικνύει πως η απόλαυση δεν βασίζεται σε κανόνες – μόνο στη διάθεση να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

Guest Shifts που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Το Jameson δημιούργησε και φέτος το απόλυτο σημείο συνάντησης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Το Jameson Shelter, το «καταφύγιο» του Jameson στο κέντρο της Αθήνας, φιλοξένησε δύο iconic bars σε guest shift εμφανίσεις — The Cambridge Public House από το Παρίσι και Employees Only από τη Νέα Υόρκη — σε δύο βράδια που έγιναν “talk of the town”.

Παράλληλα, το A for Athens Cocktail Bar υποδέχθηκε το Door 74 από το Άμστερνταμ, ένα από τα πιο καταξιωμένα speakeasy bars της Ευρώπης, για ένα ξεχωριστό guest shift αφιερωμένο στην Código 1530, όπου οι guest bartenders ανέδειξαν τη φινέτσα και το πλούσιο γευστικό προφίλ της 100% agave tequila μέσα από ανατρεπτικές εκτελέσεις.

