Personas: Η Novibet άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στο πρώτο event του Reader

Το πρώτο live event του Reader είναι πια ιστορία. Ιστορίες χωρίς φίλτρα, με διακριτές θεματικές, από άτομα ετερόκλητων χώρων, συναντήθηκαν στη σκηνή της Ατράκτου και συνέθεσαν το Personas, μία δυναμική συνύπαρξη αφηγήσεων και συζητήσεων που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Επιδραστικές προσωπικότητες, με διαφορετικές αφετηρίες αλλά με ξεχωριστή πορεία ο καθένας, αποκάλυψαν τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και σε όλους όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση μέσω live streaming, κρυφές πτυχές της διαδρομής τους.

Πιστή στην αποστολή της να στηρίζει πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο, η Novibet άφησε το δικό της αποτύπωμα μέσα από το Giant Heart, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς που υλοποιεί. Μέσα από αυτό, η εταιρεία συμβάλλει σε δράσεις με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.





Την αρχή στο μενού των συζητήσεων έκανε ο Νίκος Ράπτης, εκ των παρουσιαστών της δημοφιλούς εκπομπής της Novibet «Οι Άχαστοι», ο οποίος συνομίλησε με τον Ηλία Αναστασιάδη για τη ζωή του πριν τον χώρο των media και τα ακραία viral, αποκαλύπτοντας τα συστατικά της δικής του επιτυχίας και ζεσταίνοντας ιδανικά το κοινό της Ατράκτου με το χιούμορ του.

Ακολουθήσαν ο Μανώλης Νανούρης, η ανατρεπτική Κατερίνα Βρανά με την Zoe Pre που βρέθηκαν μαζί στη σκηνή, ο πολύπειρος δημοσιογράφος Πάνος Χαρίτος, η ταλαντούχα Αναστασία, ο βραβευμένος σεφ Θάνος Φρέσκος και ο καταξιωμένος tattoo artist Χρήστος Τσιντσάρης. Η εκδήλωση έκλεισε με την Τζεφ Μοντάνα, ενώ νωρίτερα είχε αποκαλύψει μια δική του ιστορία, μέσω βίντεο, ο Λάκης Λαζοπουλος!

Το Personas ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυναμική του Reader τα τελευταία χρόνια και να λειτουργήσει ως υπόσχεση για το μέλλον.

