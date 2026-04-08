Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του Βασίλη Ρίζου: «Παρών» από Τσίπρα και πλήθος από τον πολιτικό κόσμο

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα ξεκινά αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έχασε αιφνίδια τη ζωή του σε ηλικία 48 ετών.

Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Στην κηδεία παρευρέθηκαν πολλά πολιτικά πρόσωπα, αναμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εκεί ήταν επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Με ένα θερμό χειροκρότημα το τελευταίο «αντίο»