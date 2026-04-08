Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του Βασίλη Ρίζου: «Παρών» από Τσίπρα και πλήθος από τον πολιτικό κόσμο

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα ξεκινά αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έχασε αιφνίδια τη ζωή του σε ηλικία 48 ετών.
Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
Στην κηδεία παρευρέθηκαν πολλά πολιτικά πρόσωπα, αναμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εκεί ήταν επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Με ένα θερμό χειροκρότημα το τελευταίο «αντίο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.