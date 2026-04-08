Survivor: Ο καυγάς Μαντίσας - Μιλένας αλά Φωτεινή - Άσπα από τα παλιά: «Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου»

Η φαγωμάρα και οι εντάσεις στην ομάδα των Αθηναίων συνεχίστηκαν και στο χθεσινό (7/4) επεισόδιο του Survivor με τους περισσότερους Κόκκινους να είναι σε ρήξη με τη Μαντίσα Τσότα και το χάσμα να δείχνει πλέον αγεφύρωτο.

«Έχουν ακουστεί βαριές κουβέντες για μένα από το ίδιο στόμα» σχολίασε στην κάμερα ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ενώ σε συζήτηση με τους συμπαίκτες του δήλωσε πως «σήμερα χωρίζονται οι προμήθειες, μπροστά της, θα τη φωνάξω και θα της πω "please χωρίς εντάσεις, έλα να τις χωρίσουμε και κάνε ό,τι θέλεις"».

Λίγο πριν τον αγώνα για την τρίτη ασυλία η Μιλένα Σδρένια δήλωσε πως «Για εμένα δεν υπάρχει η Μαντίσα», ενώ από πλευράς της η Αριάδνη ανέφερε πως «για εμένα μου είναι παντελώς αδιάφορη».

Βέβαια, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο έτσι «απλά», αλλά έχουν προηγηθεί έντονοι καυγάδες στα προηγούμενα επεισόδια του Survivor και κυρίως στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή των Βαΐων (5/4).

Εκεί είδαμε την Αριάδνη να «λυγίζει» και να ξεσπάει σε κλάματα, ενώ από την άλλη, ένα στιγμιότυπο ανάμεσα στη Μιλένα και τη Μαντίσα μας θύμισε πάρα πολύ τον καυγά της Φωτεινής με την Άσπα από το «θρυλικό» Fame Story 1 όπου η πρώτη έδειχνε να έχει βγει εκτός εαυτού και να φωνάζει την ώρα που η δεύτερη ατάραχη με τσιγάρο στο χέρι της έλεγε: «δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου».

Κάπως έτσι και τώρα στο Survivor η μεν Μιλένα έδειχνε να έχει χάσει την ψυχραιμία της και να φωνάζει πάνω από το κεφάλι της Μαντίσας «να κλείσεις το στόμα σου και να μην ξαναμιλήσεις, το κατάλαβες;», ενώ η δεύτερη άνετη και ατάραχη στο δάπεδο της καλύβας της απαντούσε «νωρίς το θυμήθηκες ποιος σε βλέπει έξω, να τα σκεφτόσουν πριν αυτά, όταν ανοίγεις το στόμα σου».

Λέγοντας «ποιος σε βλέπει έξω» η Μαντίσα εννοούσε τους συγγενείς των παικτών που παρακολουθούν το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, αφού αυτό ήταν το σχόλιο που είχε κάνει η Μιλένα προτού ξεφύγει η κατάσταση και γίνουν όσα βλέπουμε στο παραπάνω βίντεο.

Μαντίσα: «Δεν είπα κανέναν κλέφτη, απλώς ρωτάω για το φαγητό μου»

Επιστρέφοντας τώρα στο χθεσινό (7/4) επεισόδιο του Survivor, μετά την ήττα των Αθηναίων στον αγώνα για την τρίτη ασυλία, η συζήτηση για φαγητό και προμήθειες συνεχίστηκε από κει που είχε μείνει με τη Μιλένα να τονίζει πως «εγώ δεν ξαναμαγειρεύω για τη Μαντίσα».

Από πλευράς της η Μαντίσα έδειξε να μην την απασχολεί το όλο θέμα, ενώ όπως εξήγησε και στην προσωπική της συνέντευξη «κουράστηκα με όλες αυτές τις εντάσεις. Εγώ δεν έχω ονοματίσει κάποιον κλέφτη, μπορεί να έχει υπονοηθεί... Απλά απορώ πώς γίνεται να λείπει το φαγητό. Όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται».

Σε συζήτηση με τον Δημήτρη πάλι για το θέμα οι Κόκκινους την κατηγορούσαν ότι τους είπε κλέφτες, ενώ η Μαντίσα το αρνήθηκε, λέγοντας πως απλά είχε επισημάνει το θέμα χωρίς να κατηγορεί κάποιον, αφού δεν θα μπορούσε να ξέρει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το ίδιο επανέλαβε η Μαντίσα και στο Συμβούλιο του Νησιού, τονίζοντας πως δεν είπε κανέναν κλέφτη αντίθετα σε όσα ισχυρίζονται ο Δημήτρης και η Μιλένα και πως δεν θέλει άλλες εντάσεις, ενώ δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάθεται μόνη της στην Καλύβα.

Από πλευράς του ο Δημήτρης ξεκαθάρισε πως στην περίπτωση της Μαντίσας «δεν υπάρχει forgive and forget, έχει τελειώσει αυτό» μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ομάδα στα επόμενα επεισόδια αφού το ενδεχόμενο να αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα η Μαντίσα από το Survivor μάλλον απίθανο δείχνει, τουλάχιστον βάσει των σχολίων στο X όπου μεγάλο μέρος τους είναι υποστηρικτικά προς το πρόσωπό της.

Όπως και να έχει, απόψε (8/4) στις 21.00 θα ξέρουμε ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα αποχωρήσει από το Survivor, ενώ για το μέλλον δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, αφού έχουμε δει πολλές φορές ορκισμένους εχθρούς... τελικά να τα βρίσκουν.