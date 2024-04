Searching for the Oracle: Το PCAI παρουσιάζει μια συμμετοχική περφόρμανς της Νορβηγίδας Helle Siljeholm στους Δελφούς

Με αφορμή πρόσφατες έρευνες για τη γεωμυθολογική ιστορία των Δελφών, οι οποίες αναφέρουν ότι οι παραισθησιογόνες αναθυμιάσεις του μαντείου οφείλονταν σε σεισμικές εκρήξεις, η Helle Siljeholm προσκαλεί το κοινό σε μια συμμετοχική περφόρμανς, που εκτυλίσσεται μέσα από μια μονοήμερη εξόρμηση για την αναζήτηση ενός χρησμού. Καθώς γεωομυθολογικές αναφορές περιγράφουν μια μεταφυσική σύνδεση κατά την οποία η Γαία, η Μητέρα Γη, παρήγαγε από τα έγκατά της καπνούς με παραισθησιογόνα δράση, που ήταν ικανοί να δημιουργήσουν ισχυρές εικόνες στο φαντασιακό των ανθρώπων, από την άλλη, οι αστικοί θρύλοι αναφέρουν πως οι αναθυμιάσεις αυτές φαίνεται να εξαφανίστηκαν από τους Δελφούς τη δεκαετία του 1930. Το Searching for the Oracle είναι μια εικασία και ένας διαλογισμός σχετικά με τους Δελφούς ως τόπο, τους καπνούς που εξαφανίστηκαν και τη μορφή στην οποία θα μπορούσαν να έχουν μεταμορφωθεί σήμερα.

Με έμπνευση την πορεία προς τους Δελφούς και το ταξίδι του αρχαίου κόσμου προς το Μαντείο, για να λάβει χρησμό από την Πυθία, το κοινό καλείται να συμμετάσχει μαζί με τους καλλιτέχνες σε μια μονοήμερη εξόρμηση, ένα 8ωρο ταξίδι από την Αθήνα στους Δελφούς. Αναχωρώντας από την Αθήνα στις 15.30 και επιστρέφοντας τα μεσάνυχτα, το ταξίδι παίρνει τη μορφή μιας συμμετοχικής περφόρμανς με ενδιάμεσους σταθμούς. Ένας διαλογιστικός περίπατος στη φύση, με στιγμές ανάπαυσης και μια εορταστική τελετουργία αρθρώνουν την πορεία της συμμετοχικής περφόρμανς. Ο τελευταίος σταθμός της διαδρομής πρόκειται να είναι ο χώρος του PCAI των Δελφών, το πρώην παβιγιόν Πικιώνη, πλέον «πι», όπου οι συμμετέχοντες, θα λάβουν μέρος σε ένα χορτοφαγικό δείπνο με φόντο το εκπληκτικό τοπίο των Δελφών, όπου καθ' όλη τη διάρκειά του, επιτελεστικά και πνευματικά στοιχεία θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται.

Το Searching for the Oracle είναι μέρος του The Mountain Body, ενός έργου μακράς διάρκειας της Siljeholm που βρίσκεται εν εξελίξει και βασίζεται στην διεύρυνση και την ανάπτυξη πρωτότυπων έργων σε διαφορετικές τοποθεσίες. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα έργα και οι διαδικασίες που τα συνοδεύουν σχηματίζουν έναν ενιαίο κορμό, μια νοητή οροσειρά εμπνευσμένη από τις νομαδικές κινήσεις των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων και της επιφάνειας της γης. Όπως η επιφάνεια της γης έτσι και τα έργα, βρίσκονται πάντα σε κίνηση, λαμβάνουν διάφορα στάδια μετασχηματισμού και εκτείνονται πέρα από τα σύνορα ενός τόπου. Οι τοποθεσίες, οι έρευνες και οι παρεμβάσεις που συνθέτουν αυτή την «οροσειρά» μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως μια κοινότητα, ως ένα σύνολο, που ενώ διαθέτει ατομικά χαρακτηριστικά, είναι συλλογικά ριζωμένο το ένα στο άλλο, όπως τα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτάται η επιβίωσή μας.

Helle Siljeholm, The Mountain Body, 2021 © Istvan Virag

Περισσότερα για την Helle Siljeholm

Η Helle Siljeholm είναι εικαστικός και χορογράφος με βάση το Όσλο. Tο έργο της περιλαμβάνει φιλμ, εγκαταστάσεις, γλυπτά, χορογραφικά κι επιτελεστικά έργα καθώς και επιτελητικές πρακτικές. Είναι υποψήφια διδάκτωρ καλλιτεχνικής έρευνας στην Εθνική Ακαδημία Τεχνών του Όσλο. Το καλλιτεχνικό της έργο συχνά περιλαμβάνει εκτεταμένη συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών κλάδων. Στο ερευνητικό της έργο, διερευνά τις εμπλοκές ανθρώπινων και υπερ-ανθρώπινων σωμάτων και τόπων, υπό το πρίσμα του βαθέως γεωλογικού χρόνου και χώρου. Ως υπερ-ανθρώπινα σώματα ορίζονται οι γεωλογικές οντότητες, όπως βουνά, δομικοί σχηματισμοί, γεωμορφές και αποθέσεις όπως δέλτα, άμμος και άλλα. Σώματα που υπάρχουν σε ποικίλες μορφές, έχουν διαφορετικές κινητικότητες και καλύπτουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Μια σχεσιακή προσέγγιση της φύσης, του σώματος και του πολιτισμού που ανοίγει τη δυνατότητα μελέτης του τρόπου με τον οποίο μπορούν να προκύψουν εναλλακτικές προοπτικές και φαντασιώσεις στις συναντήσεις με τη φύση, όπως αυτές αναπαρίστανται από τα ίδια τα υπερ-ανθρώπινα σώματα.

Helle Siljeholm, πορτραίτο © Istvan Virag

Περισσότερα για την Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και το πρώην παβιγιόν Πικιώνη, πλέον «πι»

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα αναθέσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. To 2021 o οργανισμός επιλέχθηκε ως official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princes of Wales. Το πρόσφατα ανακαινισμένο από το PCAI Παβιγιόν Πικιώνη, πλέον «πι» (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού), είναι ένα ιστορικό και αρχιτεκτονικό μνημείο της δεκαετίας του 1950, που βρίσκεται στην αρχαιολογική περιοχή των Δελφών και σχεδιάστηκε από τους κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες Δημήτρη και Πέτρο Πικιώνη. Ο νέος πολιτιστικός χώρος του PCAI, που φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική αφύπνιση μέσω της σύγχρονης τέχνης, έχει ως τώρα φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και συλλογές τέχνης.

Σύλληψη, χορογράφος και ερευνήτρια: Helle Siljeholm, Συνδημιουργός performer και Σχεδιασμός ήχου: Ilios, Συνδημιουργοί performers: Pernille Holden και Marianne Kjærsund, Επιμέλεια και έρευνα: Κίκα Κυριακάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια PCAI, Επιμέλεια και σχεδιασμός κουστουμιών: Poka Yio, Παραγωγή: Βάσια Μαγουλά, Βίκυ Τσίρου, Pi facilitator: Μενέλαος Μπακρατσάς, Καταγραφή περφόρμανς: Μαρία Τούλτσα, Οπτική καταγραφή: Espen Haslene & Fred Arne Wergland, Διαχείρηση έργου: Guro Vrålstad, The Mountain Body Επικοινωνία: Bjarne Asp, PCAI & Zuma Communications

Διοργάνωση: Polygreen Culture & Art Initiative - PCAI

Με την υποστήριξη: Arts Council Norway, OCA - Office for Contemporary Art Norway, Stikk.no, Norwegian Embassy in Athens

