Η παρεξήγηση στο γκολ του Ολυμπιακού για το 1-2: Γιατί ζήτησαν «συγγνώμη» Τσικίνιο και Κοστίνια

Τη στιγμή που ο Έσε πανηγύριζε το γκολ κόντρα στον Άγιαξ, οι Τσικίνιο και Κοστίνια ζήτησαν συγνώμη προς την πλευρά των οπαδών του «Αίαντα».

Άγιαξ - Ολυμπιακός
Πανηγυρισμοί παικτών του Ολυμπιακού στο ματς με Άγιαξ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα ιστορικό διπλό (2-1) από την έδρα του Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League και προκρίθηκε στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το «χρυσό» γκολ ο Σαντιάγο Έσε στο 79ο λεπτό όπου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας την πρόκριση στους Πειραιώτες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ