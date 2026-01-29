Η παρεξήγηση στο γκολ του Ολυμπιακού για το 1-2: Γιατί ζήτησαν «συγγνώμη» Τσικίνιο και Κοστίνια

Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα ιστορικό διπλό (2-1) από την έδρα του Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League και προκρίθηκε στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το «χρυσό» γκολ ο Σαντιάγο Έσε στο 79ο λεπτό όπου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας την πρόκριση στους Πειραιώτες.
