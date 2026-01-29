Χώρισε η Έλενα Τσαγκρινού: «Είναι κάτι που πληγώνει»

Τον χωρισμό της από τον Dj Stephan αποκάλυψε σε δηλώσεις της στην εκπομπή Buongiorno η Έλενα Τσαγκρινού. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2022 και έχουν αποκτήσει έναν γιο που είναι σχεδόν 2 ετών σήμερα, τον Ηρακλή.

Η Έλενα Τσαγκρινού διευκρίνισε ότι είναι ακόμα νωρίς για να πει περισσότερα και είναι κάτι που την πληγώνει.

«Δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει. Καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση ότι χωρίσαμε όταν διαχωρίσαμε λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά» είπε.

Παράλληλα η τραγουδίστρια μίλησε για αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς μέσω social media. «Δεν κάθομαι να διαβάζω συνεχόμενα τα αρνητικά σχόλια, γιατί αν έκανα αυτό στη ζωή μου, δε θα ήμουν καλά. Δεν μπορώ να ακούω, “είναι κρίμα που τραγουδάς”. Για τον καθένα είναι επιλογή να κάνει κάτι στη ζωή του. Δεν διαγράφω τα αρνητικά σχόλια. Η γνώμη του καθενός είναι αποδεκτή» είπε.

Μιλώντας για τον γιο της Ηρακλή ανέφερε: «Η ζωή με τον Ηρακλή είναι μαγική. Τώρα είναι σχεδόν 2 ετών. Τραγουδάω, με ακούει, με κοιτάει, του λέω τραγούδια και μπορώ να σου πω ότι έχει και ωραία φωνή».