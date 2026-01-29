Ένταση υπήρξε στον αέρα του ΣΚΑΪ, μεταξύ της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Άρη Πορτοσάλτε.

H Μαρία Αναστασοπούλου εξερράγη μετά από μία ερώτηση του Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με την κυβέρνηση και τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».



«Τους σκότωσε η κυβέρνηση τους πέντε;», ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτε κι αυτό ήταν η αφορμή για τη Μαρία Αναστασοπούλου να ξεσπάσει.



Μ.Α.: Τώρα, αυτό που κάνεις… Όχι, όχι, αυτό δεν θα μου το κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα, να το κάνεις σε κανέναν άλλον. Όχι, Άρη μου, αυτό θα το πάρεις πίσω, δεν θα το απευθύνεις σε μένα, όχι!



Α.Π.: Δεν το κάνω σε σένα! Δεν απευθύνομαι σε σένα, απευθύνομαι εκεί.



Μ.Α.: Άμα θες να το απευθύνεις εκεί, δεν θα το κάνεις στην κουβέντα μαζί μου.



Α.Π.: Εάν δεν θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση σκότωσε τις πέντε γυναίκες, τότε να αφήσουμε…



Μ.Α.: Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις. Όχι εδώ.



Α.Π.: Δεν απευθύνομαι σε σένα.