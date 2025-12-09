Smashed: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές σε όλη την Ελλάδα για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Το «Smashed» είναι ένα πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε το 2005 από την Collingwood Learning , έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό παγκοσμίως, με στόχο τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ από νέους. Σήμερα υλοποιείται σε 38 χώρες και υποστηρίζεται από τη DIAGEO , στο πλαίσιο της διεθνούς δέσμευσής της να εκπαιδεύσει 10 εκατομμύρια νέους, γονείς και δασκάλους έως το 2030. Το πρόγραμμα, που αποτελεί μια σύγχρονη και τεκμηριωμένη δράση πρόληψης μέσω της εκπαίδευσης, εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, απολύτως ευθυγραμμισμένο με τον στρατηγικό στόχο της Ελληνικής Πολιτείας για τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους.

Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-17 ετών που παρακολουθούν τις ιστορίες τριών εφήβων, του Μίλτου, της Τζωρτζίνας και του Φάνη και τις συνέπειες που έχει η κατανάλωση αλκοόλ στην υγεία, την ασφάλεια, τις σχέσεις και τις φιλοδοξίες τους. Με βιωματική αφήγηση και ενεργή διάδραση, οι μαθητές καλούνται να αναρωτηθούν «Τι θα έκανα εγώ στη θέση τους;» και να εξετάσουν πραγματικά σενάρια, αναπτύσσοντας δεξιότητες υπεύθυνης λήψης αποφάσεων και αντίστασης στην πίεση των συνομηλίκων. Το Smashed δεν υποδεικνύει συμπεριφορές, αλλά ενισχύει την κριτική σκέψη, την αυτογνωσία και την υπευθυνότητα των μαθητών.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2021 στην ψηφιακή του μορφή, η οποία περιλαμβάνει κινηματογραφημένη ιστορία και online διάδραση μέσα στην τάξη. Παρέχεται δωρεάν σε σχολεία όλης της χώρας, μέσω του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού φορέα LaFabbrica και με τη στήριξη της DIAGEO. Από τον Φεβρουάριο του 2025, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί με την «ζωντανή» εκδοχή του, το «Smashed Live», σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και μία εξαιρετική ομάδα συντελεστών και ηθοποιών/εκπαιδευτών. Η δύναμη της θεατρικής αφήγησης ενισχύει τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο άμεσο και ουσιαστικό πλαίσιο διαλόγου γύρω από τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 11.500 μαθητές σε 250 σχολεία έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα του Smashed αξιολογούνται και πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ESG και σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με την υγεία και την ευημερία των νέων.

Από το 2026 προγραμματίζεται η περαιτέρω ενίσχυση της δράσης μέσω ειδικά διαμορφωμένου θεατρικού έργου που θα παρουσιάζεται σε σταθερή βάση και θα προσφέρεται επίσης δωρεάν σε σχολεία και μαθητές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική αλλά και βιωματική διάσταση του προγράμματος.

Η Έφη Μπούρα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της DIAGEO στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το πρόγραμμα Smashed, το οποίο έχει ήδη συμβάλει στην εκπαίδευση περισσότερων από 6 εκατομμυρίων νέων, γονέων και εκπαιδευτικών διεθνώς. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε την αλλαγή που επιφέρει στους εφήβους που το παρακολουθούν, στη συμπεριφορά, στις αντιλήψεις και στη στάση τους απέναντι στο αλκοόλ. Για εμάς στη DIAGEO, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πεποίθηση ότι κανένας τύπος και καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι ασφαλής για ανήλικους. Γι’ αυτό και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υποστήριξη κάθε αξιόπιστης πρωτοβουλίας που συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, σε πλήρη σύμπλευση με τις προτεραιότητες και τις δράσεις της Πολιτείας.».

Περισσότερα για το Smashed [https://online.smashedproject.org/greece/]

Το Smashed διατίθεται δωρεάν στα σχολεία, τόσο στην ψηφιακή, όσο και την live του εκδοχή.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχολεία, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Τελέσιλλα-Ηρώ Βόγκλη, smahed.gr@lafabbricaedu.eu ή/και στο τηλέφωνο 697 080 0843.

