Στρατηγική συνεργασία για την ένταξη του Ταϋγέτου στο UTMB® World Series

Μια νέα δυναμική προοπτική για την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως διεθνούς προορισμού adventure και mountain tourism διαμορφώνεται με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ευΖΗΝ feelόsophy και της IQ Sports, με στόχο τη διερεύνηση και προετοιμασία για τη διοργάνωση αγώνα της σειράς UTMB® World Series στον Ταΰγετο.

Το UTMB® World Series αποτελεί το κορυφαίο διεθνές δίκτυο αγώνων ορεινού τρεξίματος, με παρουσία σε περισσότερους από 40 προορισμούς παγκοσμίως και συμμετοχές από δεκάδες χιλιάδες αθλητές κάθε χρόνο, προερχόμενους από περισσότερες από 100 χώρες. Το flagship event του θεσμού, το UTMB® Mont-Blanc, συγκεντρώνει ετησίως περίπου 10.000 αθλητές και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο trail running, ενώ αγώνες της σειράς πραγματοποιούνται σε εμβληματικούς προορισμούς όπως το Val d'Aran by UTMB® στα Πυρηναία, το Lavaredo Ultra Trail by UTMB® στους Δολομίτες, το Chianti Ultra Trail by UTMB® στην Τοσκάνη και το Nice Côte d’Azur by UTMB® στη Γαλλική Ριβιέρα.

Η προοπτική φιλοξενίας ενός αγώνα UTMB® στον Ταΰγετο σηματοδοτεί την είσοδο της Πελοποννήσου σε ένα διεθνές δίκτυο κορυφαίων mountain destinations, ενισχύοντας την παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη του outdoor και experiential tourism.

Ο Ταΰγετος, με το έντονο φυσικό του ανάγλυφο, τη μοναδική συνύπαρξη βουνού και θάλασσας και την ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη φιλοξενία ενός διεθνώς ανταγωνιστικού αγώνα ορεινού τρεξίματος.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της χώρας μέσα από το εθνικό brand του VisitGreece, καθώς και τη στοχευμένη προώθηση της Πελοποννήσου μέσω της πλατφόρμας VisitPeloponnese.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε:

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Η προοπτική ένταξης του Ταϋγέτου στο UTMB® World Series μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας ως έναν αυθεντικό και διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό outdoor εμπειριών.»

Ο Περιφερειάρχης Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε:

«Η Πελοπόννησος διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες.»

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της ευ ΖΗΝ feelόsophy AE, δικαιοπάροχος του brand UTMB® Greece, Θανάσης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την προσθήκη της χώρας μας στην ετήσια ατζέντα του UTMB®, ενός ακόμα διάσημου, παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος. Ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν απόλυτη αντίληψη των πολλαπλών οφελών που φέρουν αυτές οι διοργανώσεις και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προσελκύσουν όλο και περισσότερες. Είμαι βέβαιος ότι το UTMB® Greece θα αποτελέσει σύντομα ένα σημείο αναφοράς στην παγκόσμια κοινότητα trail running, μία κοινότητα που αριθμεί αρκετά εκατομμύρια και η οποία μεγαλώνει με διψήφιο ρυθμό κάθε χρόνο.»

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου υλοποίησης, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς γεγονότος που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Πελοποννήσου και την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.