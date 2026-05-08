«Εις το επανιδείν»: Ο αμήχανος αποχαιρετισμός της Σίας Κοσιώνη και του Αλέξη Παπαχελά

Μετά από 20 χρόνια, η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ και σήμερα (8/5) αναμένεται να είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της στον τηλεοπτικό σταθμό.

Στον τηλεοπτικό αέρα, το δικό του μήνυμα για τη δημοσιογράφο έδωσε ο Αλέξης Παπαχελάς. Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σία Κοσιώνη: «Ευχαριστώ και εσένα Αλέξη»

Αλέξης Παπαχελάς: «Εις το επανιδείν Σία»

Σία Κοσιώνη: «Ούτως ή άλλως»

Ετεοκλής Παύλου για Αλέξη Παπαχελά: «Το θεωρώ άβολο, άκομψο και προκλητικό»

Τον σύντομο αυτόν διάλογο ανάμεσα στην Σία Κοσιώνη και τον Αλέξη Παπαχελά, σχολίασε και ο Ετεοκλής Παύλου στην εκπομπή «Breakfast at Star».

Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να πει ότι, θεώρησε άκομψο τον αποχαιρετισμό. «Μου κάνει εντύπωση. Αυτά που δεν είπε η Σία Κοσιώνη τα έδειξε με τα μάτια. Νομίζω ότι ενόχλησή της φάνηκε και εγώ την καταλαβαίνω και την κατανοώ κι όλας Για έναν άνθρωπο που είναι 20χρόνια στον ΣΚΑΪ - όπως όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε θα είναι το τελυταίο της δελτίο, θα αποχαιρετίσει με τον δικό της τρόπο - έχει βγει ήδη εδώ και μέρες η είδηση της αντικαταστάτριάς της.

Για μια γυναίκα που είναι τόσα χρόνια, έρχεσαι εχθές Πέμπτη και αφήνεις το οποιοδήποτε υπονοούμενο όσον αφορά τον αποχαιρετισμό της. Εγώ το θεωρώ άβολο, άκομψο και προκλητικό. Θεωρώ ότι δικαιολογημένα ενοχλήθηκε και εγώ θα είχα ενοχληθεί, γιατί της δείχνεις την πόρτα της εξόδου του ΣΚΑΪ», είπε ο Ετεοκλής Παύλου επαναλαμβάνοντας ότι «το ξαναλέω, ήταν απαξιωτικό».