Δολοφονία στην Αμμουδάρα: «Ήμουν πλέον ένας τρελός» - Όλα όσα υποστήριξε ο 54χρονος στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγούνται, μέχρι την δίκη, ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα για τους κατηγορούμενους. Ωστόσο, η διαδικασία έγινε το βράδυ της Πέμπτης.

Μια διαδικασία η οποία διεξήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις ότι ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς του θύματος να βρεθούν στο σημείο προκειμένου να προπηλακίζουν τους δυο συλληφθέντες στους δύο κατηγορούμενους για το άγριο έγκλημα.

Απολογήθηκαν και οι δυο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα και του ανακριτή, μετά από μια πολύωρη διαδικασία στην οποία στην ουσία ομολόγησαν τις πράξεις τους και προσπάθησαν να τους αποδώσουν κάπου.

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Η απολογία του 54χρονου

Στην απολογία του ο 54χρονος, επανέλαβε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τον χαμό του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που ενεπλάκη και ο 21χρονος Νικήτας.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr ο 54χρονος είπε μεταξύ άλλων, στην απολογία του: «Ήμουν πλέον ένας τρελός. Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω. Είχα παραιτηθεί.

Κοιμόμουν (όποτε κοιμόμουν) και ξυπνούσα με τον πόνο της απώλειας του παιδιού μου. Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι – νεκροταφείο και Δικαστήρια. «Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο με ειρωνευόταν και με χλεύαζε κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο - έστω - συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια».

Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου».

Περιγράφοντας την ψυχολογική του κατάσταση λίγο πριν το φονικό, υποστήριξε: «Η κατάστασή μου έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να μην έχω κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έχασε την ζωή του άδικα σε τροχαίο το παιδί του πρώτου μου ξαδέρφου Κωνσταντίνου Βαρότση-ο Χαρίλαος-στο ίδιο ακριβώς σημείο (στον ίδιο στύλο) που κατέληξε και ο μονάκριβός μου, ακριβώς στον ίδιο χρόνο με το γιό μου (μετά από 19 ημέρες από το συμβάν) και ο οποίος έχει ταφεί στο ίδιο μνήμα με τον γιό μου.

Σημειωτέον ότι τον αδικοχαμένο γιό μου τον βάπτισα Γεώργιο προς απόδοση τιμής στον επίσης αδικοχαμένο πρώτο μου ξάδερφο Γεώργιο Βαρότση, αδερφό του Κωνσταντίνου, ο οποίος ομοίως σκοτώθηκε σε τροχαίο το έτος 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου. Πήρα λοιπόν μαζί μου το περίστροφο (σ.σ. που αυτοβούλως παρέδωσα στην αστυνομία κατά την αυθόρμητη και εκούσια προσέλευσή μου) στο νεκροταφείο, προκειμένου παίξω στον αέρα δύο μπαλωθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα».

Αναφορικά με τον 21χρονο δήλωσε ότι μια φορά τον ειρωνεύτηκε στο δρόμο, γεγονός που τον εξόργισε και συνέβαλε επίσης στην πράξη του. Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου - χωρίς να το καταλάβω - έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος.

Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια. Εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον».

Στο πρόσωπό του εκείνη την στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νού μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναι την γυναίκα μου να ουρλιάζει «Μη Κώστα, μη» και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…».

Υπενθυμίζεται, ότι η 56χρονη σύζυγος του δράστη, φέρεται να είχε έναν ρόλο ηθικής αυτουργού στην όλη, στο έγκλημα, στην δολοφονία, σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 2023. Από τότε που έχασε το παιδί της, η γυναίκα αυτή είχε θολώσει και συνεχώς προέτρεπε το σύζυγό της να πάρει εκδίκηση με αίμα δηλαδή, για τον θάνατο του παιδιού της.

Φαίνεται λοιπόν η ίδια να υποστηρίξει ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου, ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον, είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ στην απολογία της η κατηγορουμένη αυτό που είπε είναι ότι προτού ο σύζυγός της πατήσει τη σκανδάλη και δολοφονήσει τον 21χρονο Νικήτα, άρχισε να ουρλιάζει, ωστόσο δεν πρόλαβε, καθώς ήταν ήδη πολύ αργά.