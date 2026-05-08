«Το θηρίο ξεδοντιάστηκε»: Πώς πανηγύρισαν οι ελληνικές εφημερίδες την παράδοση των ναζί

Ακριβώς 2.074 μέρες. Με αυτό το νούμερο παρουσίαζαν οι εφημερίδες της εποχής το τέλος του πιο φρικτού πολέμου που ο κόσμος είχε γνωρίσει. Λίγες ώρες πριν, στις 7 Μαΐου, οι στρατιωτικοί ηγέτες του ναζιστικού καθεστώτος υπέγραφαν την άνευ όρων συνθηκολόγηση και η ιαχή για το τέλος του πολέμου ήχησε σε όλη την Ευρώπη. Ήταν 8 Μαΐου 1945, η μέρα που ο πόλεμος τελείωσε.

«Ζήτω η ειρήνη»

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ασύρματος» στις 8 Μαΐου 1945 | Αρχείο Βουλής

Η είδηση της παράδοσης των Γερμανών και του τέλους του πολέμου στην Ευρώπη είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή από την προηγούμενη μέρα. Ανήμερα της 8ης Μαΐου, ο ήχος από τις σειρήνες, που σήμαιναν τον πανηγυρισμό της νίκης αυτή τη φορά, έσκισε τον αττικό ουρανό. Την ίδια στιγμή, συμμαχικά αεροπλάνα σχημάτισαν το σήμα της νίκης. «Την ίδια ώρα που στις 28 Οκτωβρίου χτύπησαν οι σειρήνες, έτσι και τώρα» έγραφαν οι περισσότερες εφημερίδες διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του 1940. Οι συνθήκες τώρα ήταν διαφορετικές.

Άρθρο του «Ριζοσπάστη» | Αρχείο Βουλής

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στα προπύλαια του εμφύλιου σπαραγμού. Η μνήμη των Δεκεμβριανών είναι ακόμα νωπή. Έστω για λίγο όμως, οι διαμάχες πήγαν στην άκρη. Μαζί με τις σειρήνες, υπήρξαν χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες από τις εκκλησίες της Αθήνας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δοξολογία στη Μητρόπολη και η κυβέρνηση μαζί με τον αντιβασιλέα Δαμασκηνό κατευθύνθηκε στον Άγνωστο Στρατιώτη που είχε σημαιοστολιστεί με τις σημαίες των Συμμάχων. Το κλίμα στην πρωτεύουσα πανηγυρικό. Ανοιχτά παράθυρα, άνθρωποι που φωνάζουν «Χριστός Ανέστη» και στην πρόσοψη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού μια σβάστικα κομμένη στα δύο, να συμβολίζει τη συντριβή του ναζιστικού καθεστώτος και τη νίκη των λαών.

Μέσα όμως σε αυτούς τους πανηγυρισμούς, υπάρχει και η ανησυχία, ο φόβος για το αύριο. Οι εφημερίδες γράφουν τώρα για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Ταυτόχρονα όμως, υπενθυμίζουν στους Έλληνες πως η κατάσταση στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι ακόμα δύσκολη. Στα δεύτερα ειδικά, η απελευθέρωσή τους θα συντελεστεί την ίδια μέρα με την παράδοση των Ναζί. Η επανένωση με την υπόλοιπη Ελλάδα όμως θα πραγματοποιηθεί περίπου δύο χρόνια μετά.

Η σύμπτωση με τον στρατηγό που υπέγραψε την παράδοση της Γερμανίας

Άρθρο της «Βραδυνής» | Αρχείο Βουλής

Η Ευρώπη μαζεύει τα κομμάτια της και ιαχές πανηγυρισμών ακούγονται από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μόσχα. Η Ιστορία εντωμεταξύ παίζει τα δικά της παράξενα παιχνίδια και ο ελληνικός τύπος κατάφερε να το παρατηρήσει. Όταν οι εναπομείναντες Γερμανοί στρατηγοί βρέθηκαν απέναντι από τον Ζούκοφ στο Βερολίνο, ο Ρώσος στρατάρχης με αυστηρή στωικότητα ανακοίνωσε τους όρους παράδοσης. Ουσιαστικά, δεν υπήρχαν όροι παράδοσης. Η Γερμανία θα παραδιδόταν ολοκληρωτικά και τελειωτικά. Οι Γερμανοί υπέγραψαν το χαρτί σιωπηλά.

Λίγες ώρες πριν στην πόλη της Ρενς, ενώπιον της αμερικανικής αντιπροσωπείας και του στρατηγού Άιζενχαουερ, είχε υπογραφεί η πρώτη συνθήκη παράδοσης (που θεωρήθηκε άτυπη). Εκπρόσωπος της Βέρμαχτ ορίστηκε ο στρατηγός Άλφρεντ Γιοντλ, εκείνος που στη Θεσσαλονίκη το 1941 παρέδωσε στον Τσολάκογλου την απαίτηση συνθηκολόγησης. Ο ίδιος άνθρωπος που απαίτησε την παράδοση της Ελλάδας έγινε εκείνος που υπέγραψε την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Έχει ο καιρός (και η Ιστορία) γυρίσματα!