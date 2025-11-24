Τα Amigos Mexican Bar Restaurants γιόρτασαν τα 30 χρόνια λειτουργίας τους σαν βέροι Μεξικάνοι

Τα Amigos γιόρτασαν χθες τα 30 χρόνια παρουσίας τους στην Αθήνα με μια ζεστή, οικογενειακή και άκρως εορταστική βραδιά στο εστιατόριο της Γλυφάδας.

Φίλοι, συνεργάτες και συνοδοιπόροι βρέθηκαν εκεί όλοι μαζί σαν μια μεγάλη familia για να μοιραστούν μια γιορτή γεμάτη χρώμα, μουσική και αυθεντική Mexican-latin ενέργεια.

Στο κέντρο της βραδιάς βρίσκονταν τα δύο αδέλφια - και συνιδιοκτήτες των Amigos - Ντίνος και Γιώργος Μαλτεζάκης, ο Βασίλης Αγγελόπουλος πιστός amigo και αφανής συνεταίρος και ο Άρης Μαλτεζάκης, ο “junior amigo” o oποίος ήδη αποτελεί τη σημαντικότερη προσθήκη στο top management.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν η συμβολική παράδοση των κλειδιών του καταστήματος της Γλυφάδας από τον Ντίνο Μαλτεζάκη στον γιο του, Άρη, σηματοδοτώντας τη φυσική συνέχεια και τη νέα γενιά που αναλαμβάνει να εξελίξει την ιστορία του brand και των εστιατορίων.

Το σκηνικό της βραδιάς ολοκληρώθηκε με ζωντανή μουσική, χορό, photobooth, εορταστικές διακοσμήσεις, margaritas, tacos, salsa vibes και πολλές εκπλήξεις για τους καλεσμένους. Μια αυθεντική Mexican fiesta που τίμησε τις τρεις δεκαετίες επιτυχίας και τη φιλοσοφία των Amigos: καλή παρέα, αγάπη για το φαγητό και φίλους που στο πέρασμα του χρόνου έγιναν… familia.

Because life has no flavor without your Amigos

Amigos – Desde 1995

Και η ιστορία συνεχίζεται.

@amigos_mexican_bar_restaurants