Πώς το «Χρόνος Μαζί» της LAMDA Development αλλάζει την καθημερινότητα της τρίτης ηλικίας

Η κοινωνική απομόνωση των ατόμων τρίτης ηλικίας αποτελεί μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σε μια εποχή έντονων ρυθμών, οι άνθρωποι αυτοί συχνά στερούνται την απαραίτητη ανθρώπινη επαφή. Το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, προάγοντας την ουσιαστική επικοινωνία και την κοινωνική επανένταξη των ηλικιωμένων.

«Χρόνος Μαζί», μια πρωτοβουλία της LAMDA Development

Μια πρωτοβουλία που δίνει φωνή και παρουσία σε αυτούς τους ανθρώπους, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική ανάπτυξη μιας κοινωνίας μετριέται από τον σεβασμό που δείχνει στα μέλη της.

Μια συμμαχία ανθρωπιάς στις γειτονιές του The Ellinikon

Αυτή η συμμαχία φροντίδας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας LAMDA Impact της LAMDA Development.

Σε στρατηγική συνεργασία με την Emfasis Non-Profit, ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος: να αντιμετωπιστεί η κοινωνική απομόνωση άμεσα, ουσιαστικά και ανθρώπινα.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία το 2025, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, αγκαλιάζοντας τους δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας.

Η επιλογή αυτών των όμορων δήμων δεν είναι τυχαία, καθώς ενισχύει έμπρακτα τη σύνδεση της μεγάλης επένδυσης του The Ellinikon με τις τοπικές κοινωνίες, επιστρέφοντας αξία στις ίδιες τις γειτονιές του.

Δράσεις που γεμίζουν τις μέρες με χρώμα και νόημα

Το «Χρόνος Μαζί» δεν μένει, όμως, στην απλή συντροφιά. Σκοπός του είναι να δώσει νέο νόημα στην καθημερινότητα και να βελτιώσει συνολικά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, μέσα από μια απολύτως εξατομικευμένη προσέγγιση που προάγει την ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση και τη συναισθηματική ευεξία.

Το πρόγραμμα υλοποιεί μια σειρά από οργανωμένες δράσεις, οι οποίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται συνολικά στις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Μέσα από τη «Δημιουργική παρέα» και τις οργανωμένες επισκέψεις της ομάδας της Emfasis Non-Profit, οι ηλικιωμένοι βρίσκουν τον χώρο για συζήτηση και συναισθηματική στήριξη, ενώ ο χρόνος τους γεμίζει με περιπάτους, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, ακόμη και με πρακτικές ενασχολήσεις όπως η κηπουρική και η μαγειρική.

Από τη μαγεία του θεάτρου στη δύναμη της ανανέωσης

Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι έρχονται σε ουσιαστική επαφή με την τέχνη χάρη στη συνεργασία του προγράμματος με το Εθνικό Θέατρο. Μέσα από τη συμμετοχή σε ειδικά Θεατρικά Εργαστήρια αλλά και με την παροχή δωρεάν εισιτηρίων για παραστάσεις, προωθείται η ενεργή συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις δράσεις Make Over (υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και καλλωπισμού) που γίνονται σε συνεργασία με την ομάδα εκπαίδευσης της WELLA Professionals που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η φροντίδα της εξωτερικής εμφάνισης ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση και ενισχύει την καθημερινή ευεξία των ωφελούμενων.

Η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από τον πυρήνα της κοινωνίας

Για τη LAMDA Development, η φιλοσοφία πίσω από όλα αυτά είναι ξεκάθαρη, επιλέγει να προσφέρει χώρο, χρόνο και σημασία σε εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Πολλαπλασιάζοντας το καλό για ένα βιώσιμο αύριο, το «Χρόνος Μαζί» δημιουργεί ήδη ένα πολύτιμο κοινωνικό αποτύπωμα γεμάτο στιγμές χαράς και αλληλεγγύης.

Είναι μια έμπρακτη επιβεβαίωση πως η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά πάντα από τον ίδιο τον πυρήνα της κοινωνίας. Και όταν οι δράσεις σχεδιάζονται με γνήσιο σεβασμό και φροντίδα, το καλό απλώς μεγαλώνει, φέρνοντας τους ανθρώπους ολοένα και πιο κοντά.