Βρετανοί μετακόμισαν μόνιμα στη Λευκάδα και ζουν το ελληνικό όνειρο: «Είναι ανεκτίμητο»

Ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετεγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Λευκάδα και δηλώνει πως πρόκειται για μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει.

Η 43χρονη Renae Wasik, ο σύζυγος και το παιδί τους, μετακινήθηκαν από το Χερτφορντσάιρ στο ελληνικό νησί το 2025 και γνωρίζουν τις απλές χαρές της ζωής, όπως δηλώνουν.

Η Renae, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων επιχείρησης με δραστηριότητα στα εικαστικά και της διακόσμηση, επεσήμανε πως είχαν έρθει διακοπές στη Λευκάδα όταν είδαν ένα πωλητήριο και, αυθόρμητα, έκαναν πρόταση στον ιδιοκτήτη, ο οποίος τη δέχθηκε αμέσως.

«Αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξαν όλα. Η συζήτηση (σ.σ. γύρω από θέμα) απέκτησε πιο γερή βάση» σημείωσε.

Κρίνει τις τιμές καλύτερες απ΄αυτές τις Βρετανίας, κάτι που βοηθάει την οικογένεια στα καθημερινά της έξοδα, αλλά και το ενοίκιο είναι καλύτερο από εκείνο που θα πλήρωναν εκεί. Αλλά, συνεχίζουν να παίρνουν μισθούς Βρετανίας...

Απολαμβάνουν τους φρέσκους καρπούς της γης, λάδι από τις ελιές των γειτόνων, και έχουν εθιστεί στην ελληνική εμπειρία.

Αυτό που κρίνει ως ανεκτίμητο, ωστόσο, είναι ο ρυθμός της ζωής, που δεν έχει καμία σχέση με εκείνον που είχαν συνηθίσει στη χώρα τους.

«Στη Βρετανία, εργαζόμουν από το σπίτι, μέσα, σε ένα γραφείο, με το καλοριφέρ να δουλεύει όλο τον χρόνο. Τώρα κάθομαι έξω, κάτω από μία πορτοκαλιά, ενώ η κόρη μου παίζει στα χώματα. Και εργάζομαι έτσι τις περισσότερες μέρες» δήλωσε στην Daily Mail και επεσήμανε πως δεν αισθάνεται ότι χάνει κάτι απ΄αυτά που έκανε στην πατρίδα της.

Εκείνο που δηλώνει ότι της λείπει είναι οι εφαρμογές για να παραγγέλνει φαγητό στο σπίτι. Αλλά, «η ηρεμία, ο χώρος, η ομορφιά» της Ελλάδας δεν συγκρίνεται με τίποτα, επισημαίνει.