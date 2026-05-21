Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ επιμένει: «Η συμφωνία θα εξοικονομήσει χρόνο και ζωές»

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη (20/05), το βράδυ πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο», της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

«Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη «μεγάλη δυσπιστία» της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον.

Επανέλαβε αξιώσεις τις Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφτηκαν μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μερικές ημέρες στην Τεχεράνη του πακιστανού υπουργού Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι.

Στην άλλη πλευρά, ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτή την πόρτα της διπλωματίας, διαβεβαιώνοντας πως δεν «βιάζεται».

«Θα δούμε τι θα γίνει. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή θα λάβουμε λίγο πιο σκληρά μέτρα. Αλλά ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε εκεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

«Βρισκόμαστε πάνω στο όριο, πιστέψτε με. Αν εξασφαλίσουμε καλές απαντήσεις, αυτό μπορεί να εξελιχτεί πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δράσουμε. Πρέπει να λάβουμε καλές απαντήσεις. Πρέπει να είναι απόλυτα, 100% ικανοποιητικές», επέμεινε.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας πρόσθεσε ότι η σύναψη συμφωνίας θα επιτρέψει στο Ιράν να εξοικονομήσει «πολύ χρόνο, ενέργεια και ζωές», κι ότι θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Οι ελπίδες μειώνουν την τιμή του πετρελαίου

Η ελπίδα πως θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μείωσε τις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλία αναφοράς στις διεθνείς αγορές, υποχώρησε κατά 5,63%, στα 105,02 δολάρια. Ευρωπαϊκά και το αμερικανικό χρηματιστήριο έκλεισαν καταγράφοντας καθαρές ανόδους.

Ο Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη για το Ιράν, ανέφεραν ο Axios και η Wall Street Journal. Αντιπαρατέθηκαν για την πρόταση να τερματιστεί ο πόλεμος· ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, σημείωσαν τα δυο μέσα ενημέρωσης.

«Πέραν της περιοχής»

Προχθές Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως δίνει «δυο ή τρεις ημέρες» διορία στην Τεχεράνη για να κλείσει συμφωνία. Το τελεσίγραφο απορρίφθηκε από την ιρανική πλευρά.

«Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει ποτέ εξαιτίας εκφοβισμών» και «ενισχύει τις προετοιμασίες (του) για να δώσει δυναμική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», τόνισε ο ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Προειδοποίησε πως ο εχθρός «δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς στόχους του» και «επιδιώκει νέο πόλεμο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, διεμήνυσαν από την πλευρά τους ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, «θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν».

Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, οι συνομιλίες οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη κάνουν σημειωτόν και η ανταλλαγή απειλών και ύβρεων εντείνεται.

Η μόνη μέχρι σήμερα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο πλευρών, την 11η Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ, ήταν άκαρπη. Έκτοτε γίνονται ζυμώσεις στους διαδρόμους.