«Τη ζωή σου να ’κανα»: Νέα ατζέντα και travel journals για όσους αγαπούν τα ταξίδια από το Next Stop

Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο travel hub, έναν χώρο συνάντησης για όσους αγαπούν να ταξιδεύουν, να συλλέγουν εμπειρίες και να τις κρατούν μαζί τους.

Η αρχή γίνεται με το λανσάρισμα της ατζέντας της νέας χρονιάς με τίτλο «Τη ζωή σου να ’κανα», εμπνευσμένη από τη φράση που οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν έχουν ακούσει, βλέποντας κάποιον να ζει τη ζωή του με μια βαλίτσα στο χέρι.

Ξεχωριστή θέση στη φιλοσοφία του Next Stop έχουν τα λευκώματα αναμνήσεων. Πρώτο, το «Next Stop: The World»: ένα travel journal φτιαγμένο για να δίνει παράταση στο ταξίδι και να κρατά ζωντανές τις εμπειρίες του. Για σημειώσεις γραμμένες καθ’ οδόν, για εισιτήρια που δεν πετιούνται, για λέξεις που ακούστηκαν για πρώτη φορά και για ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους.

Αγόρασέ το εδώ

Παράλληλα, κυκλοφορεί και το ταξιδιωτικό λεύκωμα αφιερωμένο στις σχολικές εκδρομές. Ένα travel journal για όλα εκείνα τα παιδιά - ανεξαρτήτως ηλικίας - που θέλουν να κρατούν τις αναμνήσεις από τις πρώτες τους εκδρομές, να προσθέτουν σημειώματα φίλων και φωτογραφίες και να επιστρέφουν σε αυτές ξανά και ξανά.

Το Next Stop φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια κοινότητα ανθρώπων που αγαπούν τα ταξίδια, τις ιστορίες και τις εμπειρίες, φιλοξενώντας περιεχόμενο και οργανώνοντας meet ups για όσους μοιράζονται την ίδια αγάπη γι’ αυτά. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ανανεώνεται συνεχώς με αγαπημένα και χρηστικά προϊόντα για όσους ταξιδεύουν.

Με την ευχή τα ταξίδια μας να γεμίζουν όμορφες στιγμές, περιπέτειες, γνωριμίες, φίλους και γεύσεις. Στο τέλος, άλλωστε, αυτά είναι που μετράνε.

Περισσότερα στο NextStop.gr