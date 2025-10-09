Υποτροφία μεγάλου ύψους από τη μπίρα Μάμος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια. Η υποτροφία, αξίας 48.000€, καλύπτει τέσσερα έτη σπουδών, εκφράζοντας τη δέσμευση της οικογένειας Μάμος να στηρίζει την έρευνα και τη γνώση.

Η ερευνητική πρόταση της υποψήφιας, με τίτλο «Mixed cultures of cyanobacteria/bacteria for simultaneous brewery wastewater treatment and CO₂ fixation», αφορά μια καινοτόμο μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ζυθοποιίας με μικτές καλλιέργειες κυανοβακτηρίων και βακτηρίων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη δέσμευση CO₂ και παραγωγή βιομάζας για πιο βιώσιμες πρακτικές.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές, μέλη της οικογένειας Μάμου και εκπρόσωποι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Παναγής Μάμος δήλωσε:

«Η ιστορία της μπίρας Μάμος ξεκινά από την Πάτρα και στηρίζεται σε αξίες όπως το πάθος, το μεράκι και η καινοτομία. Σήμερα συνεχίζει να παράγεται στην πόλη όπου γεννήθηκε, στο υπερσύγχρονο ζυθοποιείο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα. Η αξία της συνεργασίας είναι ανεκτίμητη – τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ακαδημαϊκή έρευνα. Με την υποτροφία αυτή, συνεχίζουμε να τιμούμε τον τόπο μας και να επενδύουμε στη νέα γενιά, δίνοντας στους νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να κυνηγήσουν το όραμά τους».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αλέξανδρος Κατσαούνης, πρόσθεσε:

«Η υποτροφία αυτή έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την παραμονή άριστων φοιτητών μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτρέποντας τη μετανάστευσή τους, και αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην έρευνα και στη νέα γενιά. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.»

Η υποτροφία Μάμος αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην ιστορική ζυθοποιία και το Πανεπιστήμιο Πατρών, αναδεικνύοντας ότι το πάθος για τη γνώση αξίζει να ανταμείβεται.



