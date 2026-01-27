Ηλιάδη κατά Τσαφούλια με φόντο τις αμβλώσεις: «Με τρομάζεις με τα τέρατα που βγάζεις από το στόμα σου»

Κατά του Σωτήρη Τσαφούλια τοποθετήθηκε μέσα από ανάρτησή της η Αγγελική Ηλιάδη για δηλώσεις του ως προς το θέμα των αμβλώσεων. Η τραγουδίστρια θεωρεί την άμβλωση τη μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει μια γυναίκα.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια για τις αμβλώσεις

«Αρχικά θέλω να πω ότι μία μάνα, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και η κυρία Καρυστιανού, η οποία δεν μένει αποκλειστικά και στενά στη θλίψη της απώλειας που βιώνει, αλλά κάνει μια προσπάθεια να μην ξαναβιώσει καμία μάνα και κανένας πατέρας κάτι αντίστοιχο, αυτομάτως μετατρέπεται σε μάνα όλων μας. Σε ένα σύμβολο που η ζωή την έφερε να γίνει σύμβολο, δεν νομίζω ότι είχε καμία τέτοια επιθυμία ούτε καν η ίδια, αλλά στέκεται στο ύψος αυτού του συμβόλου και έρχεται να αλλάξει κάτι.

Θεωρώ λοιπόν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος που έρχεται στην πολιτική με ένα τέτοιο εφαλτήριο, το χαμό του παιδιού της και ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να αλλάξει τα κακώς κείμενα και την ατιμωρησία, δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν οι οποιοσδήποτε για να την αποδομήσουν ή να ρίξουν την αξία της προσπάθειάς της και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάει τον ρόλο ότι είναι η μάνα πολλών περισσότερων και να προσπαθεί να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα για να μη γίνεται διχαστική.

Η κυρία Καρυστιανού, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και όλες οι μανάδες και πολλές που δεν ξέρουμε και άλλες που ξέρουμε, είναι πρόσωπα που πρέπει να μας ενώνουν, δεν είναι πρόσωπα που πρέπει να μας διχάζουν. Γι’ αυτό πρέπει να στέκονται πιο προσεκτικά στις παγίδες που τους ανοίγουν.

«Κάποια στιγμή να πάρει θέση για πολλά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος νοήμων που περιμένει από μια μάνα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια αυτά τα πράγματα, να σου μιλήσει για δείκτες ειδικής ρευστότητας, στάση πληθωρισμού, ανακεφαλαίωση τραπεζών ή θέματα αμβλώσεων. Στο συγκεκριμένο θεωρώ ότι ήταν σφάλμα της και δήλωσή της και το να μπει σε αυτό το πεδίο συζήτησης. Τα έχουμε δει τα πεδία της συζήτησης, έχουμε δει ανθρώπους που ξέρουνε υπέροχα τους οικονομικούς δείκτες, υπέροχα το τι πρέπει να γίνει σωστά, όμως τίποτα δεν φτιάχνει και τίποτα δεν αλλάζει. Άρα δεν περιμένουμε αυτό, από μία γυναίκα στο πρόσωπο της οποίας συσπειρωθήκαμε όλοι», ανέφερε ο Σωτήρης Τσαούλιας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η αντίδραση της Αγγελικής Ηλιάδη

Η Αγγελική Ηλιάδη αποδοκίμασε τις απόψεις του καλλιτέχνη γράφοντας: «Εμένα με τρομάζεις εσύ με αυτά τα τέρατα που βγάζεις από το στόμα σου… Ο Χριστός και η Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε…

Το παιδί που βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας δεν είναι άψυχο, ξέρεις… έχει ψυχή… έχει σταλεί από τον Θεό ως ευλογία, ως το ύψιστο, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο δώρο… από τον Θεό, επαναλαμβάνω…

Υπάρχουν τόσοι τρόποι να αποφευχθεί μια εγκυμοσύνη, υπευθυνότητα χρειάζεται από γυναίκες και άντρες και σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο θαύμα αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός, να δημιουργούμε άνθρωπο… εμείς οι γυναίκες.

Αντί λοιπόν να σκοτώνουμε τα παιδιά μας… ας μάθουμε να είμαστε υπεύθυνες και να μην κάνουμε ό,τι να ’ναι. Δεν μιλάμε βεβαίως για περιπτώσεις που θεωρούνται για άλλους πολύ σοβαρούς λόγους. Δυστυχώς κάποιες φορές είναι αναπόφευκτο».