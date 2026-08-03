Δυό.. γέλια και δυό σταθμά: Το ελληνικό ίντερνετ έχει μνήμη χρυσόψαρου

Το γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου το βίντεο όπου δημοσιογράφος του OPEN ξέσπασε σε νευρικό γέλιο κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από την φωτιά στα Μέγαρα.

Μερικά δευτερόλεπτα γέλιου στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή ήταν αρκετά για τους σχολιαστές του καναπέ και του πληκτρολογίου που έσπευσαν να «κατασπαράξουν» τη νεαρή δημοσιογράφο.

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Για λίγο η προσοχή έφυγε από τις φωτιές και την καταστροφή που άφησαν και μετατέθηκε στα τρία αυτά δευτερόλεπτα που η Μαρία Σιαμπάνου γέλασε νευρικά μπροστά στην κάμερα, τα οποία αναλύθηκαν καρέ - καρέ και βοήθησαν στο να «ξεμπουκώσει» το ελληνικό ίντερνετ, που πάντα ψάχνει απεγνωσμένα κάποια αφορμή για να ξεσπάσει.

Πριν καν ολοκληρωθεί η συζήτηση για το τι πραγματικά συνέβη, είχε ήδη στηθεί το γνωστό λαϊκό δικαστήριο του διαδικτύου.

Η ετυμηγορία ήταν φυσικά ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι στα χειρότερά της, ενώ δεν έλειπαν τα σεξιστικά παραλληρήματα και τα σχόλια που ζητούσαν να απολυθεί η νεαρή ρεπόρτερ.

Φαινοτυπικά γίδι φαίνεται οπότε μη μας κάνει εντύπωση το επίπεδο. Να την χαίρονται στο κανάλι και καλά ρεπορτάz — Πάνος Σταγής_Ο Πειραγμένος Βαλδουίνος (@PanosStayis) August 3, 2026

Απόλυση χθες ....

🤬 — μουχρίτσα 🐾🐽🩷 (@IriniPapad26550) August 3, 2026

Προφανώς, ένα γέλιο μπροστά σε ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής δεν είναι ιδανική εικόνα - μέχρι και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Η δημοσιογραφία απαιτεί ψυχραιμία, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την κάλυψη γεγονότων όπως οι πυρκαγιές, όπου διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και περιούσιες με αποκτήθηκαν με κόπο.

Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η κριτική είναι θεμιτή. Όπως δεδομένο είναι και το δικαίωμα του καθενός να εκφράζει την άποψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, αυτό που δεν είναι θεμιτό, αλλά και άκρως επικίνδυνο είναι η μετατροπή ενός στιγμιαίου ανθρώπινου λάθους σε αφορμή για ψηφιακή διαπόμπευση και ανθρωποφαγία.

Θημηθήκαμε ένα άλλο στιγμιότυπο γέλιου στον αέρα

Η μνήμη του ελληνικού ίντερνετ όμως αποδεικνύεται πολύ εύκολα πως είναι τόσο κακή όσο ενός χρυσόψαρου - μπορεί βέβαια να είναι απλώς εξαιρετικά επιλεκτική..

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Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που η Μίνα Καραμήτρου δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα γέλια της, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, όταν αντίκρυσε τον καλέσμενο στην εκπομπής της, τον μελισσοκόμο από την Καρδίτσα με τις τζίβες.

Το στιγμιότυπο έγινε επίσης viral, ωστόσο τότε η αρχική αντίδραση ήταν πολύ διαφορετική, με σύσσωμο το κοινό να συμφωνεί πως επρόκειτο για μια ανθρώπινη στιγμή αμηχανίας. Μάλιστα η Μίνα Καραμήτρου όχι μόνο δεν είχε «φάει κράξιμο», αλλά πολλοί είχαν σπεύσει να την δικαιολογήσουν, αποκαλώντας την ακόμη και «ηρωίδα», που «πάλεψε» να μην γελάσει.

Έκλαψα!😆

Δώστε της το Πούλιτζερ τώρα!

Το αξίζει 🤣 pic.twitter.com/xozgacHOCa — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) October 24, 2025

Τι να κάνει η γυναίκα δλδ που της ήρθε κι απότομο live;;; Εδώ προσπαθώ να πληκτρολογήσω εδώ και 10 λεπτά κι ακόμα χορεύει το τηλέφωνο !!!😂😂 pic.twitter.com/LSxcPcWTIc — Φρην ! (@KreSim18) October 24, 2025

Μάλλον τώρα οι δικαστές του πληκτρολογίου ξέχασαν πως πριν λίγους μήνες γέλαγαν για μέρες, κοροιδεύοντας έναν άνθρωπο για την εμφάνισή του..