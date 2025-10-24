Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η δημοσιογράφος του Open, Μίνα Καραμήτρου, η οποία έδωσε μεγάλη μάχη για να «πνίξει» το γέλιο της on air. Ο λόγος, ίσως το ξάφνιασμά της από τις τζίβες του γραμματέα του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας, Αλέξανδρου Γιαννακόπουλου ή μπορεί από το κοντρόλ να της έλεγαν κάτι, όπως συνηθίζουν.

Το θέμα είναι, πως ο κόσμος στο Χ, σχολίασε έντονα την αστυνομική ρεπόρτερ και παρουσιάστρια, η οποία συγκρατεί- με κόπο μεν, αλλά τα καταφέρνει- το γέλιο της.

Το «πνίγει», βάζει το χέρι μπροστά, σκύβει, φοράει τα γελιά της στη συνέχεια και προσπαθεί να μην προδοθεί. Ο επαγγελματισμός της βγαίνει αυτόματα όταν έχει την ανάγκη να κάνει ερώτηση και να συμμετάσχει στην κουβέντα.

Στα σχόλια οι περισσότεροι την αποθεώνουν για την on air προσπάθειά της, ενώ άλλοι την κατακρίνουν, καθώς το εξέλαβαν κοροϊδία προς τον καλεσμένο της για την εμφάνισή του.

Τι γράφουν στα σχόλια για τη στάση της;

To έχουν δυσκολέψει το επάγγελμα του δημοσιογράφου!

Έπρεπε η κάμερα να φύγει από πάνω της να την αφήσουν να γελάσει. Τέτοιο γέλιο δεν πρέπει να το πνιγούμε.

Πόσο κρατιέται να μη ξεκαρδιστει

Μην αφήσουμε λίγο μούσι και μαλλί κατευθείαν να μας χλευάσετε.

Τέτοιες είστε.

ΘΕΑ!!! Εγώ δεν θα άντεχα

Ηρωίδα το πάλεψε η γλυκούλα

Tι να κάνει η γυναίκα δλδ που της ήρθε κι απότομο live;;; Εδώ προσπαθώ να πληκτρολογήσω εδώ και 10 λεπτά κι ακόμα χορεύει το τηλέφωνο

Η Μίνα ειναι ρατσιστρια;Γιατί ειναι έτοιμη να σκάσει στα γελια;

Έκλαψα!😆

Δώστε της το Πούλιτζερ τώρα!

Το αξίζει 🤣 pic.twitter.com/xozgacHOCa — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) October 24, 2025