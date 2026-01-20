Έριξαν την «Καρυστιανού» στα θηρία και το σύστημα τρίβει τα χέρια του

Η «πολιτική καριέρα» της Μαρίας Καρυστιανού έχει αρχίσει με μπούρδες, ξεκάθαρα. Το πέρασμά της στην άλλη πλευρά της δημόσιας ζωής, ενδεδυμένης αυτή τη φορά με το κοστούμι του πολιτικού, επιβεβαιώνει πως «όταν δεν έχεις να πεις κάτι, καλύτερα να μην λες τίποτα».

Η πολιτική έχει (δικούς της μεν, αλλά) κανόνες, που αν δεν τους σέβεσαι, δεν είσαι «αντισυστημικός» αλλά επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό σου όσο και για τους γύρω σου.

Παραβλέπουμε την εντελώς τόπου, χρόνου και λογικής, δήλωσή της για τις αμβλώσεις. Έχουν γράψει άλλοι γι αυτό και το έχουν αναλύσει πολύ καλύτερα από εμάς που στην τελική... δεν μας πέφτει λόγος. Το ζητούμενο, εδώ είναι τι είναι τελικά η «πολιτικός Καρυστιανού» και για την ακρίβεια αν θα υπάρξει εν τέλει κάτι τέτοιο.

Γιατί η απόσταση από το «θέλω να κάνω κόμμα», μέχρι το «κάνω κόμμα» είναι τεράστια και χρειάζεται πολλά ζευγάρια παπούτσια για να την περπατήσεις. Και αυτή τη στιγμή η κα Καρυστιανού δεν δείχνει να διαθέτει.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επικαλεστούμε τον Νίκο Καραχάλιο, τον πολιτικό αναλυτή που κάποιοι χαρακτήρισαν ως και γραφικό αλλά ήταν ο πρώτος που μίλησε δημόσια τόσο για τις προθέσεις όσο για τους συμβουλάτορες της Μαρίας Καρυστιανού. Είπε λοιπόν ο κ. Καραχάλιος πως η Μαρία Καρυστιανού αποκαλύφθηκε, ως «ακροδεξία μεσαιωνικού τύπου».

Βούτυρο στο ψωμί του συστήματος!

Για να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους του πολιτικού σκηνικού της Ελλάδας το 2026, καλύτερο δώρο για τη Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό της δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ό,τι στρατηγικό πλάνο και αν χάραζαν στην Πειραιώς, δεν φαντάζονταν πως τα πράγματα θα απλοποιούνταν τόσο γρήγορα.

Στην πολιτική ένα βασικό όπλο είναι να αποδομείς τον αντίπαλό σου. Από τη στιγμή, λοιπόν, που κατέστη κατανοητό πως η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει κανέναν δεσμό με την Αριστερά, αυτομάτως ο «κίνδυνος» εντοπιζόταν στα δεξιά.

Και τι κάνει κάθε κόμμα που αυτοτοποθετείται κεντρικότερα, όταν νιώσει απειλή; Εξοστρακίζει το πρόβλημα στα άκρα.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως το υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα τοποθετηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

Τι υπάρχει εκεί; Άλλοι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τη ΝΔ. Εκεί υπάρχει ο Βελόπουλος που παίζει μόνος του στη Βόρεια Ελλάδα (κρατείστε το αυτό), υπάρχει η Λατινοπούλου, υπάρχει ο Νατσιός (με το ίδιο αφήγημα περί αγέννητου παιδιού) και βέβαια υπάρχει και το «φάντασμα» του Αντώνη Σαμαρά.

Πλέον ο «πόλεμος» θα είναι μεταξύ τους. Ποιος θα μπορέσει να σώσει την παρτίδα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα η Βόρεια Ελλάδα και η δεξαμενή ψήφων εκεί. Η λογική λέει πως τα κουκιά θα μοιραστούν ανάμεσα σε όσους αντέξουν μέχρι και τις εκλογές. Και ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό; Ξεκάθαρο.

Ανεπίσημα, το λένε από το στρατόπεδο της ΝΔ εδώ και καιρό. Ο μόνος που «φοβούνται» είναι ο Τσίπρας και οι απώλειες που ενδεχομένως θα έχουν από το κέντρο. Με τα δεξιά τους είναι ήσυχοι, με το προφίλ της μόνης «σοβαρής Δεξιάς».