Γιατί «φωνάξαμε» για λίγο από όλα την εβδομάδα που πέρασε

«Τέμπη, Παλαιστίνη όλα τουρλουμπούκι», «Πού κολλάει η Παλαιστίνη στην διαδήλωση για τα Τέμπη», «Φύσσας, Γάζα, Ρούτσι, λίγο από όλα και όλα ένας αχταρμάς» είναι μερικά από τα πολλά σχόλια που κατακλύζουν το διαδίκτυο κάτω από τις δημοσιεύσεις για τις διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι, η εβδομάδα 15 - 21 Σεπτεμβρίου βρήκε τον κόσμο στο δρόμο: στις 20 Σεπτεμβρίου για την Γάζα, στις 21 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση των Τεμπών και την αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι που κοντεύει να μείνει 10 μέρες χωρίς φαγητό ζητώντας την εκταφή του γιού του, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που με την αποφυλάκιση Νίκου Μιχαλολιάκου μας έκανε να φωνάξουμε ακόμα πιο δυνατά.

Κατανοώ τη «σχολή» που λέει ότι μια μέρα διαμαρτυρίας είναι σωστό να είναι αφιερωμένη στο θέμα που πραγματεύεται, να μην αποπροσανατολίζεται και τα αιτήματα να είναι ξεκάθαρα.

Η πορεία για τον Παύλο Φύσσα | Eurokinissi

Ωστόσο, για όλους εκείνους που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στις τρέχουσες αιτίες που ώθησαν τον κόσμο να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο η απάντηση είναι πολύ απλή: Κάποιοι γονείς ψάχνουν ακόμα δικαίωση για τον άδικο θάνατο των παιδιών τους, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν λάβει ακόμα απαντήσεις και η Δικαιοσύνη παρακολουθεί σιωπηλά και «αργεί» να έρθει. Ένα ζήτημα θεσμικό και συνάμα ηθικό.

Για αυτό ίσως η μόνη λύση είναι να φωνάζουμε για «λίγο από όλα».

Πάνος Ρούτσι | In Time / Γιάννης Λιάκος